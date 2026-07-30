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REŽISER SMOGOVACA

Hrvatska ostala bez jednog od najistaknutijih redatelja: Preminuo Milivoj Puhlovski

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N1 Info
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30. srp. 2026. 14:04
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PIXSELL
Marin Tironi/Pixsell

Hrvatski filmski i televizijski redatelj, scenarist i sveučilišni profesor Milivoj Puhlovski preminuo je u 80. godini života. Vijest o njegovoj smrti objavilo je Društvo hrvatskih filmskih redatelja (DHFR).

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"S velikom žalošću obavještavamo da je preminuo naš dragi član Milivoj Puhlovski“, priopćili su iz DHFR-a.

Puhlovski je ostavio dubok trag u hrvatskoj kinematografiji i televizijskoj produkciji, a široj publici najpoznatiji je kao redatelj kultne serije "Smogovci", koja je obilježila odrastanje brojnih generacija.

Tijekom bogate karijere režirao je niz igranih i dokumentarnih filmova te televizijskih projekata, među kojima su "Lažeš, Melita", "Kad ftičeki popevleju", "Moja žena", "Prvi put na Divljem zapadu", "Moj prijatelj N.P.", "S. P. U. K." i "Posebna vožnja ili posljednja jesen Ivana Brežinskog".

Diplomirao je filmsku i televizijsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je poslije radio kao profesor te odgojio brojne generacije mladih redatelja. Prije redateljske karijere bavio se filmskom kritikom i amaterskim filmom, a dio obrazovanja proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njegov odlazak predstavlja velik gubitak za hrvatsku filmsku i televizijsku scenu, a iza sebe je ostavio bogat opus koji će nastaviti živjeti kroz filmove i serije koje su obilježile domaću audiovizualnu produkciju.

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Teme
milivoj puhlovski redatelji smogovci

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