Knjige za ljeto

Ljeto u gradu Alex Aster, u prijevodu Ele Horvat, smješta priču u New York u koji se 27-godišnja scenaristica Elle vraća s rokom za isporuku scenarija za visokobudžetni film i s kreativnim blokom koji je muči mjesecima. U luksuznom stanu koji si teško može priuštiti prvi joj susjed postane Parker Warren, tehnološki milijarder s kojim je dvije godine ranije imala neugodan susret. Njemu treba lažna veza radi poslovne akvizicije, njoj materijal za scenarij. Dogovor traje do kraja ljeta, s jasnim pravilima. Manhattan u srpnju, s vrućim pločnicima i neizgovorenim obećanjima, čita se kao razglednica iz grada koji boli i uzbuđuje u istom dahu.