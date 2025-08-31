Pola sata dnevno je dovoljno
Kako čitati više knjiga? Mali trik poznatog pisca će vam sigurno pomoći, isprobajte ga sami
Čitanje je nekima bijeg iz stvarnosti, drugima zabava, a uz čitanje se i puno toga može naučiti. Izbor knjiga je velik, a nažalost vremena za čitanje je često malo. Tajna u tome kako čitati više knjiga leži u novim navikama i u određivanju vremena za čitanje svakog dana.
Kako čitati više knjiga je pitanje koji si mnogi postavljaju s obzirom na to da je puno zanimljivih i korisnih naslova na policama knjižara i knjižnica. Odgovor je vrlo jednostavan, a iziskuje malo truda i promjena u rutini.
Kako krenuti s čitanjem?
Potrebno je pronaći vrijeme u danu koje ćete posvetiti čitanju. To iziskuje i promjene određenih rutina, ali i slaganje prioriteta. Tako umjesto da gledate omiljenu seriju, 30 minuta možete izdvojiti na čitanje knjige.
Ovo možete raditi svaki dan, a rezultat će biti i više pročitanih knjiga mjesečno, a onda i godišnje. Ipak, iako zvuči jednostavno, ovo nije svima održivo na duge staze. Dobra je vijest da ne mora biti tako.
Kako čitati više knjiga?
Pisac knjige "Atomske navike", James Clear naveo je svoj primjer. On je tako odredio da će svako jutro, nakon što se probudi, popije čašu vode i napiše tri stvari na kojima je zahvalan, pročitati 20 stranica knjige.
Ovom računicom će pročitati sedam knjiga u deset tjedana.
Clear smatra da ovo funkcionira jer je 20 stranica dovoljno malo i nije naporno za čitanje, a većina ljudi ih pročita u pola sata. Jutro je odabrao jer onda kasnije neće biti situacija koje će se pojaviti i zbog kojih možda neće stići čitati.
Također, na ovo se može gledati i kao na ulaganje u sebe. Buđenje nešto ranije da biste napravili nešto za sebe, što nije hitno, ali je bitno. Još je bolje ako odredite točno vrijeme čitanja.
Kako promijeniti navike čitanja?
Kako biste lakše krenuli, uzmite knjigu koja vas zanima i za koju znate da je dobra. Možete za početak uzeti i neku kraću knjigu pa će vas brzo vrijeme čitanja ohrabriti da nastavite i s drugim knjigama.
Osim toga, odlična opcija je i slušanje knjiga, odnosno audioknjige koje možete slušati dok na primjer radite ručak ili se vozite u tramvaju. Možete ih slušati i u šetnji, a vrijeme za slušanje knjige u danu će vas onda i potaknuti na više hodanja.
Još jedan način da više čitate je i da se učlanite u književni klub. Bilo u već postojeći organizirani klub ili možete organizirati klub sa svojim prijateljima. Odredite knjigu koja svima odgovara i datum kada se nalazite i diskutirate o knjizi. Ovo je još jedan razlog za druženje, ali i čitanje.
Zaključak
Odgovor na pitanje kako čitati više knjiga je zapravo vrlo jednostavan. Potrebno je pronaći vrijeme u danu za čitanje, najbolje ujutro i onda pročitati 20 stranica. Osim toga, knjige se mogu i slušati, a možete se i učlaniti u book klub.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
