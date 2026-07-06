ljetna pozornica tuškanac
Kultnim filmom "Ostani uz mene” završava Fantastic Zagreb Film Festival
Filmom "Ostani uz mene” Roba Reinera, kultnim djelom koje oduševljava sve generacije, u ponedjeljak na Ljetnoj pozornici Tuškanac završava Fantastic Zagreb Film Festival koji je i u svom 16. izdanju zagrebačkoj publici omogućio odabrane regionalne premijere i žanrovske klasike.
Reinerova adaptacija kratkog romana Stephena Kinga "Tijelo” nema veze s hororom, ali ima s onim što nas zapravo plaši – s gubitkom, s odrastanjem, s trenutkom kad shvatiš da neke stvari završavaju i da se ne možeš vratiti u prošlost, napominje se u najavi.
Pustolovina skupine 12-godišnjaka u potrazi za tijelom nestalog dječaka jednog davnoga ljeta u okolici Castle Rocka, sjetna je i nostalgična priča, klasik filmova o odrastanju koji u ovoj godini slavi 40 godina.
"River Phoenix kao Chris Chambers isporučio je jednu od onih izvedbi o kojima razmišljaš i godinama kasnije, a u ulogu je dobio tek nakon što je redatelj slučajno vidio kako se igra sa psom između proba. Ta nenamještena, nefiltrirana toplina bila je sve što je redatelj tražio”, dodaje se.
Uz odabrane naslove znanstvene fantastike, fantasyja, trilera, horora, animea te hrvatski program kratkometražnog žanrovskog filma, Fantastic je ove godine obilježila rasprodana projekcija kultnog "Mulholland Drivea” Davida Lyncha, zbog koje je pedesetak gledatelja ostalo bez mjesta.
Bilo je tu i gostovanje talijanskog redatelja Paola Strippolija koji je nakon prošlogodišnje svjetske premijere na Filmskom festivalu u Veneciji Zagrebu predstavio svoj film "Dolina osmijeha” te Caleba Phillipsa, redatelja filma "Uljezi” kojim je Fantastic otvoren.
"Očekivali smo velik interes publike, ali ovakav odaziv na projekciju Mulholland Drivea ugodno nas je iznenadio. Posebno nas veseli što retrospektivni program privlači i mlađu publiku koja mnoge od ovih filmova prvi put ima priliku gledati na velikom platnu”, rekao je direktor festivala Stjepan Hundić.
Publici želimo pružiti najbolje od žanrovskog filma
Objasnio je kako je festival nastao iz želje da publici u Hrvatskoj približi najbolje od svjetskog žanrovskog filma, a šesnaest godina poslije posebno ih veseli što publika jednako rado dolazi na premijere novih autora kao i na klasike koji su obilježili povijest filma. "To je najbolja potvrda da festival ide u dobrom smjeru“, zaključio je.
Fantastic Zagreb službeno je zatvoren u nedjelju projekcijom pustolovnog klasika "Otimači izgubljenog kovčega” Stevena Spielberga, koji ove godine obilježava 45 godina od premijere.
Filmovi su prikazivani na Ljetnoj pozornici Tuškanac i na novoj lokaciji, u BrickClubu, u programima Thrills & Chills, Americana, World Panorama, Fantastic Retro te u dva programa kratkometražnih filmova.
Festival je proslavio još neke velike filmske obljetnice - 30 godina "Farga” braće Coen, 25 godina remek-djela "Mulholland Drive” Davida Lyncha, 80. rođendan Stevena Spielberga projekcijom kultnih "Ralja”, te 45 godina niskobudžetnog horora koji je postao klasik "Zla smrt” Sama Raimija,
Prikazani su i korejski zombie spektakl "Kolonija” Yeona Sang-hoa, redatelja već legendarnog “Vlaka za Busan”, film „Karmadonna”, redateljski prvijenac Aleksandra Radivojevića, ko-scenarista kontroverznog “Srpskog filma”, "Ponovno rođeni” Santiaga Estevesa, te "Sjećanje na princezu Mumbi” Damiena Hausera, svojevrsni SF komentar o tome što AI može i što nikad ne smije moći.
Bili su tu i francuski distopijski neo-noir spektakl "Pas 51” Cédrica Jimeneza, "Pas božji” braće Abele, "Sretno, zabavi se, nemoj umrijeti” Gorea Verbinskog i “Dream On” i “Dream Off”, eksperimentalna animacija hrvatskog autora Dalibora Barića.
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