Legendarni holivudski redatelj Rob Reiner i njegova supruga pronađeni mrtvi: Policija ispituje člana obitelji

„Trenutno, policijska uprava Los Angelesa ne traži nikoga kao osumnjičenika ili osobu od interesa... i to nećemo činiti dok ne provedemo istragu i krenemo dalje“, rekao je Hamilton. Rekao je da će mnogi članovi obitelji biti ispitani, ali da „nitko nije pritvoren; nitko se ne ispituje kao osumnjičenik“.