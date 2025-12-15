Legendarni holivudski redatelj Rob Reiner i njegova supruga pronađeni mrtvi: Policija ispituje člana obitelji

Legendarni holivudski redatelj i glumac Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu, a vlasti istražuju incident kao ubojstvo, pišu u ponedjeljak američki mediji, dodajući da policija ispituje člana obitelji.
Reiner (78) legendarni glumac, redatelj i kasnije politički aktivist i njegova supruga, fotografkinja i producentica, pronađeni su mrtvi u nedjelju.
Izvor iz policije rekao je za The Times da je član obitelji na ispitivanju u vezi njihove smrti.
Izvor koji nema ovlasti govoriti za medije o istrazi, ali je upućen u nju, potvrdio je da nema znakova nasilnog upada u njihov dom. Također je kazao da Reinerovi imaju duboke ubodne ozljede.
Na konferenciji za novinare kasno u nedjelju, zamjenik šefa policije Los Angelesa Alan Hamilton iznio je vrlo malo informacija o slučaju, ali je kazao da je otvorena istraga o smrti.
Rekao je da detektivi rade na osiguravanju naloga za pretres prije pokretanja „temeljite“ istrage unutar i izvan kuće.
„Trenutno, policijska uprava Los Angelesa ne traži nikoga kao osumnjičenika ili osobu od interesa... i to nećemo činiti dok ne provedemo istragu i krenemo dalje“, rekao je Hamilton. Rekao je da će mnogi članovi obitelji biti ispitani, ali da „nitko nije pritvoren; nitko se ne ispituje kao osumnjičenik“.
Reiner je poznat po režiranju filmova različitih žanrova, uključivo "Malo dobrih ljudi", "Kad je Harry sreo Sally" i "Ostani uz mene".
Nominiran je za Oscara 1992. za "Malo dobrih ljudi" s Jackom Nicholsonom i Tomom Cruiseom, ali je izgubio od Clinta Eastwooda i njegovog vesterna “Nepomirljivi".
Reiner je i bio i važan politički glas u Hollywoodu.
Bio je suosnivač Američke zaklade za jednaka prava koja je vodila borbu za istospolne brakove. Također je godinama bio aktivan u pitanjima zaštite djece.
