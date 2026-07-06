Kosor: Zamislite da je neki ministar u vrijeme Tuđmana zaprijetio predsjedniku i načelniku Glavnog stožera. Kako bi se proveo?

"Predsjednik predstavlja državu u zemlji i inozemstvu i točka, to jasno objašnjava sve. To što se pokušava izdvojenim člancima iz određenih zakona zamagliti ono što je početak, bi trebalo preskočiti i oni koji to komentiraju bi se trebali vratiti ishodištu. Odlazak u Francusku ima dublje korijene od toga tko će što zapovjediti i može li vojska prijeći granice Hrvatske, radi se o deklariranju pripadnosti Koaliciji voljnih. To je tema koji nisu raspravili predsjednik i Vlada, ni na koji način u to nije bio uključen Hrvatski sabor, to je točka u kojoj bi se moglo raspravljati tko krši Ustav Republike Hrvatske. Nikada nitko nije donio odluku o Hrvatskoj da sudjelujemo, odlučio je jedan čovjek, a on se zove Andrej Plenković. Poziv je stigao, kako nas upozorava predsjednik, početkom svibnja, Plenkoviću, a bilo bi logično da je stigao vrhovnom zapovjedniku - predsjedniku. O tome je predsjednik Vlade morao razgovarati s predsjednikom države i raspraviti pitanje sudjelujemo li mi u Koaliciji voljnih na taj način da to javno demonstriramo sudjelovanjem Hrvatske vojske."