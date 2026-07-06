Sukob Milanovića i Plenkovića
Kosor: Zamislite da je neki ministar u vrijeme Tuđmana zaprijetio predsjedniku i načelniku Glavnog stožera. Kako bi se proveo?
Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala nove napetosti između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Parizu.
Komentirajući spor između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića vezan za odlazak hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu, Jadranka Kosor je rekla da Ustav jasno propisuje kako je predsjednik Republike vrhovni zapovjednik vojske:
"Odlučio je jedan čovjek - Andrej Plenković"
"Predsjednik predstavlja državu u zemlji i inozemstvu i točka, to jasno objašnjava sve. To što se pokušava izdvojenim člancima iz određenih zakona zamagliti ono što je početak, bi trebalo preskočiti i oni koji to komentiraju bi se trebali vratiti ishodištu. Odlazak u Francusku ima dublje korijene od toga tko će što zapovjediti i može li vojska prijeći granice Hrvatske, radi se o deklariranju pripadnosti Koaliciji voljnih. To je tema koji nisu raspravili predsjednik i Vlada, ni na koji način u to nije bio uključen Hrvatski sabor, to je točka u kojoj bi se moglo raspravljati tko krši Ustav Republike Hrvatske. Nikada nitko nije donio odluku o Hrvatskoj da sudjelujemo, odlučio je jedan čovjek, a on se zove Andrej Plenković. Poziv je stigao, kako nas upozorava predsjednik, početkom svibnja, Plenkoviću, a bilo bi logično da je stigao vrhovnom zapovjedniku - predsjedniku. O tome je predsjednik Vlade morao razgovarati s predsjednikom države i raspraviti pitanje sudjelujemo li mi u Koaliciji voljnih na taj način da to javno demonstriramo sudjelovanjem Hrvatske vojske."
"Ovo se nije dogodilo nikada u povijesti Hrvatske"
Kosor je istaknula da se nikada u povijesti Hrvatske nije dogodilo da neki ministri i predsjednik Vlade prijete vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga i načelniku Glavnog stožera: "Pokušajmo zamisliti da je neki ministar u Vladi u vrijeme kada je predsjednik bio Franjo Tuđman zaprijetio predsjedniku i načelniku Glavnog stožera Janku Bobetku, taj bi snosio posljedice. Onima koji se sjećaju kako je bilo ne bi trebalo duže od pet sekundi da zamisle kako bi se ti ministri proveli. Ovakve prijetnje načelnike Glavnog stožera su način da se potpuno obezvrijedi njegova funkcija, da se na najgori mogući način udari na autoritet i to je vrlo opasno za vojsku. Ako je vrhovni zapovjednik rekao da se nešto ne može, to je kraj priče, kako to vidi Ustav Republike Hrvatske."
"Plenković ipak o vojsci ne može odlučivati"
Podsjetimo, premijer Andrej Plenković je rekao da u Pariz šalje policijske postrojbe, a da je za Kundida najgore ako izgubi povjerenje:
"Budimo iskreni, ne Vlada, nego jedan čovjek - Andrej Plenković, odlučuje u svemu. Pokazalo se da ipak o vojsci ne može odlučivati u punini i da ministar obrane ne može zapovjediti nešto što vrhovni zapovjednik nije zapovjedio", smatra.
"Milanović je prešućivao mnoge događaje"
Kosor ističe da je važno pitanje što je politika Vlade Republike Hrvatske te kako je moguće da Vlada ne sukreira vanjsku politiku s predsjednikom Republike: "Tome pripomaže i stil predsjednika koji mjesecima ne komentira mnoge događaje - od inflacije, događaje vezane uz korupciju, a onda odjednom izađe i komentira na mah. Neke stvari kaže u suštini dobro, ali se upusti u potpuno nepotrebnu raspravu s novinarima. Bitku s novinarima nitko nije dobio od političara, ali nema potrebe da se bitka bije s novinarima nego s političarima. On je prešućivao mnoge događaje koji su zahtijevali komentar. Imamo bizarnu situaciju da predsjednik najveće opozicijske stranke kaže da SDP neće komentirati predsjednika ni premijera te da političke stranke ne komentiraju političke događaje, to je nevjerojatno, pa što će komentirati? Hajdaš Dončić se želi distancirati od Milanovića, a činjenica je da su dugo na terenu i vode kampanju oko inflacije, a istraživanja pokazuju da nisu nešto narasli."
Dodaje da svaka politička stranka, a naročito ona koja želi doći na vlast, mora imati jasno definirana stajališta oko pitanja zapovijedanja vojskom, odlaska preko granica i svih ostalih koji se tiču sukreiranja vanjske politike.
"Milanoviću ne mogu ništa"
Bivši predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović odgovorio je predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću u objavi na društvenim mrežama. Poručio je da ga žali i savjetovao mu da ode na dugi godišnji odmor.
Kosor ističe da se nikada nije dogodilo da ministri prijete predsjedniku i načelniku Glavnog stožera: "Ništa mu ne mogu, on je zaštićen do kraja mandata i od bilo kakvog progona, osim uvjeta koji stoje u Ustavu. Nikada nije bilo ni to da bivši predsjednik Ustavnog suda ovako komentira predsjednika države. Netko tko je bio visoki državni dužnosnik i ima obvezu štititi tu instituciju do kraja svog života, ta objava mi se čini tužna i dodatno govori o tome kakav je profil nekoga tko je obnašao tako važnu dužnost. Aktualnog predsjednika države koji je osvojio 75 posto građana, takvog predsjednika slati u ludnicu i vidjeti ga kako se valja sa svinjama je nedostojno, bez obzira na to što je netko u mirovini. Time se mrlja i ono što je netko dobro napravio."
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