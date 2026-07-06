"globalni lanac"
FOTO / Ogromna međunarodna operacija: Uhićeno više od tisuću ljudi!
Međunarodna policijska operacija "Globalni lanac", provedena na pet kontinenata uz potporu Europola, rezultirala je identifikacijom 2.070 mogućih žrtava trgovine ljudima i uhićenjem 1.024 osumnjičenika, od kojih se 334 terete za kaznena djela trgovine ljudima. Tijekom istraga otkriven je i dodatni 201 osumnjičenik povezan s ovim oblikom organiziranog kriminala.
Akcija je bila usmjerena na suzbijanje trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja, prisilnog činjenja kaznenih djela i prisilnog prosjačenja, s posebnim naglaskom na zaštitu maloljetnih žrtava, priopćio je Europol.
Operacija je provedena od 8. do 12. lipnja 2026. godine, uz koordinaciju Europola, Frontexa i INTERPOL-a, u okviru europske platforme EMPACT. Voditelj operacije bila je Austrija, dok je Rumunjska bila suvoditelj.
Više od 2.000 identificiranih žrtava
Uhićene su ukupno 1.024 osobe, od kojih 334 zbog trgovine ljudima i 690 zbog drugih kaznenih djela. Istražitelji su identificirali 2.070 žrtava i mogućih žrtava, među kojima je bilo 162 maloljetnika. Također, identificiran je 201 dodatni osumnjičenik, otvoreno je 465 novih istraga te je otkriveno 80 slučajeva krivotvorenja dokumenata.
Prema rezultatima istraga, 64,2 posto odraslih žrtava bilo je iskorištavano u svrhu seksualne eksploatacije. Slijede prisilno činjenje kaznenih djela (20,9 posto), prisilni rad (11,3 posto), prisilno prosjačenje (1,5 posto) te drugi oblici iskorištavanja.
Kod maloljetnih žrtava udio seksualnog iskorištavanja bio je još izraženiji – 86,4 posto. U brojnim slučajevima žrtve su iskorištavali članovi vlastitih obitelji, što dodatno otežava njihovu zaštitu.
Većina žrtava dolazi iz Latinske Amerike
U operaciji je sudjelovalo više od 40 tisuća policijskih i drugih službenika iz 59 država, uključujući policiju, granične službe, inspekcije rada te porezne i carinske vlasti.
Potencijalne žrtve dolazile su iz 45 zemalja, a najviše ih je identificirano iz Kolumbije, Argentine, Venezuele, Nepala i Moldavije. Velik broj žrtava bio je prevezen preko državnih granica, često i između kontinenata, što potvrđuje globalni karakter mreža trgovine ljudima.
Dva međunarodna koordinacijska centra
Kako bi se unaprijedila međunarodna suradnja, uspostavljena su dva koordinacijska centra - u Skoplju, koji je koordinirao aktivnosti u Europi, Aziji i Africi te u Rio de Janeiru, pod vodstvom Ameripola, za države američkog kontinenta.
Stručnjaci Europola bili su raspoređeni u oba centra, gdje su koordinirali razmjenu obavještajnih podataka i sinkronizirali operacije protiv međunarodnih kriminalnih mreža.
Akcije diljem svijeta
Tijekom operacije provedene su brojne nacionalne akcije.
Belgija je razbila mrežu koja je preko društvenih mreža vrbovala maloljetne djevojke i prisiljavala ih na prostituciju u Belgiji i Francuskoj. Uhićeno je 17 osoba, a identificirane su 22 maloljetne žrtve.
U Francuskoj je razotkriven lanac prostitucije koji je djelovao kroz tri salona za masažu u Lilleu i Parizu. Uhićena su dva kineska državljanina, spašeno pet žrtava te zaplijenjeno više od 73.000 eura gotovine, luksuzni predmeti i vozilo.
Island je identificirao 16 mogućih žrtava seksualnog iskorištavanja povezanih s kineskom kriminalnom skupinom, dok je pet klijenata uhićeno tijekom nadzora.
U Irskoj je tijekom pretresa kuće u Limericku zaplijenjeno više od 840.000 eura, a uhićena je jedna osoba osumnjičena za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja.
Moldavija je razbila mrežu koju su vodili bivši žandar i njegova zaručnica, a koja je prisiljavala tri maloljetne djevojke na prostituciju.
U Nigeriji je tijekom devet odvojenih akcija uhićeno pet osoba te identificirano najmanje 33 moguće žrtve.
Sjeverna Makedonija istražuje slučaj prisilnog prosjačenja žene s invaliditetom koju je, prema sumnjama istražitelja, iskorištavao član njezine obitelji.
Portugal je uhitio dvojicu brazilskih i jednog portugalskog državljanina zbog vrbovanja Brazilki za rad u salonima za masažu te njihovog prisiljavanja na prostituciju.
U Ukrajini su podignute optužnice protiv osoba osumnjičenih za radno iskorištavanje osoba s invaliditetom, dok je u Kijevu razbijena skupina koja je žrtve prisiljavala na rad.
U Sjedinjenim Američkim Državama FBI i Homeland Security Investigations uhitili su 16 osoba zbog trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja te identificirali 22 žrtve, među kojima je bilo 12 maloljetnika.
Na Tajlandu je spašeno jedno dijete žrtva trgovine ljudima, a uhićena su dvojica osumnjičenih. Istodobno je u drugim akcijama privedeno još 99 osoba zbog različitih kaznenih djela, uključujući krijumčarenje ljudi, računalne prijevare, trgovinu drogom i krivotvorenje dokumenata.
Trgovina ljudima sve se više seli na internet
Europol upozorava kako kriminalne skupine sve češće koriste internet i društvene mreže za vrbovanje, kontrolu i iskorištavanje žrtava.
Zbog toga je u svibnju 2026. organiziran međunarodni online hackathon na kojem su sudjelovale 32 države. Tijekom dvodnevne akcije identificirane su: 252 moguće žrtve, 80 osumnjičenih trgovaca ljudima te je pokrenuto 19 novih međunarodnih istraga.
Prikupljeni podaci iskorišteni su za planiranje i provedbu operacije "Globalni lanac".
Sudjelovalo 59 država
U operaciji je sudjelovalo ukupno 59 država iz Europe, Afrike, Azije te Sjeverne i Južne Amerike, uz potporu Europola, INTERPOL-a, Frontexa, Ameripola i drugih međunarodnih partnera.
Iz Europe su, među ostalima, sudjelovale i Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Ukrajina, Ujedinjena Kraljevina te brojne druge države, dok su izvan Europe sudjelovale SAD, Brazil, Kolumbija, Argentina, Nigerija, Tajland, Vijetnam i niz drugih zemalja.
Prema ocjeni Europola, rezultati operacije potvrđuju da je trgovina ljudima i dalje jedno od najprofitabilnijih područja djelovanja organiziranog kriminala te da učinkovita borba protiv nje zahtijeva stalnu međunarodnu suradnju i koordinirane akcije.
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