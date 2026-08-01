Mala sirena i Čarobnjak iz Oza: Omiljeni književni klasici u novom izdanju

Jednako dojmljivo izdanje Čarobnjaka iz Oza donosi priču o Dorothy i njezinim prijateljima – Strašilu, Limenom Drvosječi i Plašljivom Lavu – uz 3D prikaze Zemlje Oza, ceste od žutih opeka, polja makova i drugih kultnih motiva iz romana koji već više od stoljeća osvaja čitatelje diljem svijeta.