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za sve generacije

Mala sirena i Čarobnjak iz Oza: Omiljeni književni klasici u novom izdanju

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01. kol. 2026. 16:03
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Školska knjiga

Ljubitelji književnih klasika ovog ljeta imaju poseban razlog za veselje. Školska knjiga predstavila je nova kolekcionarska izdanja Male sirene i drugih bajki Hansa Christiana Andersena te Čarobnjaka iz Oza Lymana Franka Bauma, objavljena u prestižnoj kolekciji MinaLima Classics.

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Riječ je o luksuzno opremljenim knjigama koje, uz bogate ilustracije, donose i interaktivne 3D elemente, pružajući potpuno novo iskustvo čitanja djeci, mladima i odraslima.

U izdanju Male sirene i drugih bajki nalazi se 12 Andersenovih bezvremenskih priča, među kojima su Ružno pače, Snježna kraljica, Palčica, Carevo novo ruho i Kraljevna na zrnu graška.

Posebnu čar daju interaktivne ilustracije koje čitatelje vode kroz podmorski svijet, raskošne dvorane i druge nezaboravne prizore iz bajki.

Jednako dojmljivo izdanje Čarobnjaka iz Oza donosi priču o Dorothy i njezinim prijateljima – Strašilu, Limenom Drvosječi i Plašljivom Lavu – uz 3D prikaze Zemlje Oza, ceste od žutih opeka, polja makova i drugih kultnih motiva iz romana koji već više od stoljeća osvaja čitatelje diljem svijeta.

Iz Školske knjige ističu kako klasična djela svaka nova generacija čita na svoj način, a izdanja studija MinaLima spajaju bezvremenske priče s vrhunskim dizajnom i interaktivnim sadržajem koji čitanje pretvara u posebno iskustvo.

Studio MinaLima, koji stoji iza ovih izdanja, svjetsku je prepoznatljivost stekao oblikovanjem grafičkog identiteta filmskih serijala Harry Potter i Čudesne zvijeri.

Njihova kolekcija MinaLima Classics već uključuje naslove poput Alise u Zemlji čudesa, Knjige o džungli, Frankensteina i Snjeguljice, a uskoro će joj se pridružiti i Otok s blagom.

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Teme
knjige mala sirena čarobnjak iz oza školska knjiga

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