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tehničke je prirode

Otkriven uzrok požara u ugostiteljskom objektu na splitskoj Rivi

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Hina
|
01. kol. 2026. 14:53
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31.07.2026.,Split- Nesto poslije 21 sat izbio pozar na terasi ugostiteljskog pbjekta u sklopu Turisticke palace na rivi. nakon gasenja vateogasci saniraju pozariste. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Uzrok požara koji je u petak navečer izbio u ugostiteljskom objektu na Obali Lazareta u Splitu tehničke je prirode, utvrđeno je očevidom policijskih službenika i inspektora zaštite od požara, izvijestila je u subotu Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

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Požar je planu 31. srpnja oko 21.20 sati u ugostiteljskom objektu na Obali Lazareta, a prema ranije dostupnim informacijama, dojavu o požaru zaprimio je Županijski vatrogasno-operativni centar Split.

U gašenju su sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split, a požar je ubrzo stavljen pod nadzor i ugašen.

Policajci PU splitsko-dalmatinske zajedno s inspektorom zaštite od požara iz Ravnateljstva civilne zaštite obavili su očevid na mjestu događaja te utvrdili da je uzrok požara tehničke prirode.

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split požar riva

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