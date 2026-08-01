Šuica dobila važan zadatak u migrantskoj krizi: "Sjećamo se što se dogodilo u Europi 2015."

Naglasila je da Europska unija ne želi ponavljanje migrantske krize iz 2015. godine. "Sjećamo se što se dogodilo 2015. i ne želimo da se to Europi ponovno dogodi. Zato je opravdano što su ministri i premijeri reagirali te što mi u Europskoj komisiji budno pratimo situaciju, premda je ljeto i vrijeme godišnjih odmora", poručila je za Dnevnik Nove TV.