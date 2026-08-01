ne planira u ceutu
Šuica dobila važan zadatak u migrantskoj krizi: "Sjećamo se što se dogodilo u Europi 2015."
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zadužila je hrvatsku povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu da se uključi u rješavanje migrantske krize u španjolskoj Ceuti. Šuica je poručila da je stanje trenutno znatno mirnije te da se više od 95 posto migranata dobrovoljno vratilo u Maroko.
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U razgovoru za Dnevnik Nove TV istaknula je da Španjolska i Maroko dobro surađuju te da Europska komisija svakodnevno koordinira aktivnosti s vlastima obje zemlje. Naglasila je da ilegalni ulasci u Europsku uniju nisu prihvatljivi.
Europska unija, dodala je, može pomoći političkim pritiskom, financijskom potporom i angažmanom Frontexa. Zasad ne planira putovati u Ceutu ili Maroko jer se situacija stabilizirala, no spremna je otići na teren ako ponovno dođe do eskalacije.
Šuica je potvrdila da je tijekom krize više puta razgovarala s marokanskim ministrom vanjskih poslova Nasserom Bouritom te sa španjolskim ministrom Joséom Manuelom Albaresom. Istaknula je kako je suradnja s obje strane bila konstruktivna i da nema naznaka političke pozadine događaja.
Osvrnula se i na zajedničko pismo koje je, uz još 21 europskog čelnika, potpisao hrvatski premijer Andrej Plenković, a kojim se od Europske komisije traži koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica EU-a.
Naglasila je da Europska unija ne želi ponavljanje migrantske krize iz 2015. godine. "Sjećamo se što se dogodilo 2015. i ne želimo da se to Europi ponovno dogodi. Zato je opravdano što su ministri i premijeri reagirali te što mi u Europskoj komisiji budno pratimo situaciju, premda je ljeto i vrijeme godišnjih odmora", poručila je za Dnevnik Nove TV.
Komentirajući odluku Italije da privremeno suspendira schengenski režim sa Španjolskom, Šuica je rekla kako Rim želi spriječiti nekontrolirani priljev migranata, istaknuvši da Europska unija i u ovoj situaciji želi odgovoriti koordinirano i u skladu s europskim pravilima.
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