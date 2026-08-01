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Vozači, oprez!

Kaos na cestama i granicama: Kilometarske kolone, višesatna čekanja, prometne nesreće...

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01. kol. 2026. 15:21
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01.08.2026., Zagreb - Guzve i povremeni zastoj na naplatnim kucicama Lucko prema i iz smjera mora. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.

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Hrvatski autoklub izvijestio je o stanju na cestama:

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići

  • u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se - između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Žuta Lokva i čvorova Perušić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba
  • ﻿prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča﻿ na 195.﻿, 199. i 203.km ﻿﻿u smjeru Dubrovnika - vozi se otežano, u koloni
  • u smjeru Zagreba - kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje kolone su duge su oko 1 km

A2 Zagreb-Macelj

  • u smjeru Zagreba - pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 km

A3 Bregana-Lipovac

  • u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km﻿

A4 Goričan-Zagreb

  • u smjeru Goričana - pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km

A7 Rupa-Rijeka-Šmrika:

  • između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike - vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje
  • vozačima kojima je odredište Crikvenica i Novi Vinodolski preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin ili Križišće

Istarski ipsilon (A8/A9)

  • usporeno se vozi u zonama radova između čvora i tunela Učka i kod mosta Mirna

DC1 Zagreb-Knin-Split

  • zastoji su u zonama radova kod Korenice i Otrića

DC102 na otoku Krku (uključujući i Krčki most)

  • u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike

Zbog požara zatvorena je lokalna cesta LC50017 od mjesta Brezovica pri Gradinu u Sloveniji do mjesta Sveta Lucija u Hrvatskoj.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na većini graničnih prijelaza na ulaz i na izlaz iz zemlje čeka se više sati. Detalje pogledajte OVDJE.

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hak hrvatski autoklub prometne gužve stanje na cestama stanje u prometu

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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