Magija, intrige, romanse: Stigli novi naslovi sve popularnijeg žanra, idealni za ljeto

"Ovaj je književni trend osvojio milijune žena i tinejdžerica jer nudi ono što književnost oduvijek pruža – bijeg od svakodnevice, mogućnost poistovjećivanja s likovima i snažnu emocionalnu priču. Današnje čitateljice žele junakinje koje su istodobno hrabre ratnice i zaljubljene žene, snažne, ali i ranjive. Hrvatska publika s velikim zanimanjem prati svjetske romantasy uspješnice, a Lumen i ovoga ljeta donosi naslove kojima će rijetko koja ljubiteljica ovog žanra moći odoljeti", poručuje Vučić.