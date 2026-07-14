Romantasy groznica
Magija, intrige, romanse: Stigli novi naslovi sve popularnijeg žanra, idealni za ljeto
Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, opuštanja i dobrih knjiga, a mnoge čitateljice već sastavljaju popis naslova koji će im praviti društvo na plaži, putovanju ili tijekom dugih toplih večeri. Među brojnim žanrovima posljednjih godina posebno se istaknuo romantasy – spoj fantastičnih svjetova, magije, političkih spletki i snažnih ljubavnih priča koji je osvojio milijune čitatelja diljem svijeta.
Upravo su takvi naslovi trenutačno među najtraženijima. Glavna urednica Lumena Miroslava Vučić ističe kako romantasy čitateljima pruža mnogo više od obične zabave.
"Ovaj je književni trend osvojio milijune žena i tinejdžerica jer nudi ono što književnost oduvijek pruža – bijeg od svakodnevice, mogućnost poistovjećivanja s likovima i snažnu emocionalnu priču. Današnje čitateljice žele junakinje koje su istodobno hrabre ratnice i zaljubljene žene, snažne, ali i ranjive. Hrvatska publika s velikim zanimanjem prati svjetske romantasy uspješnice, a Lumen i ovoga ljeta donosi naslove kojima će rijetko koja ljubiteljica ovog žanra moći odoljeti", poručuje Vučić.
Među novim izdanjima Lumena nalaze se naslovi iz nekoliko svjetski poznatih serijala.
"Skupljač vještica" – početak nove fantastične sage
Roman Skupljač vještica autorice Charisse Weaks prvi je dio serijala Vještica lutalica. Donosi sve što ljubitelji romantasyja očekuju – moćnu magiju, drevne bogove, političke spletke, neprijatelje koji postaju saveznici i ljubavnu priču koja se razvija usred opasnosti.
Glavna junakinja Raina Bloodgood godinama želi osvetiti nestanak svoje sestre i ubiti tajanstvenog Skupljača vještica. No kada se nad svijet nadvije nova prijetnja, upravo će čovjek kojeg je najviše mrzila postati njezin jedini saveznik.
Drugi i treći nastavak trilogije, Grad ruševina i Vuk i vještica, uskoro će biti dostupni hrvatskim čitateljima.
Završena trilogija "Bilo jednom slomljeno srce"
Ljubitelji serijala Stephanie Garber ovoga ljeta mogu napokon kompletirati cijelu trilogiju. Nakon prvog romana Bilo jednom slomljeno srce, objavljeni su i nastavci Balada o nesretnoj ljubavi te Kletva za pravu ljubav.
Glavna junakinja Evangeline Fox ponovno se udružuje s tajanstvenim Princem Srca, Jacksom, no ovoga puta suočava se s još opasnijim neprijateljima, smrtonosnim kletvama i magijom koja iskušava i razum i srce.
Nova bajkovita avantura Elise Kove
Serijal Obećana magiji američke autorice Elise Kove nastavlja se romanom Ples s vilinskim princom, nakon uspješnog prvog dijela Savez s Kraljem Vilenjaka.
Inspirirana bajkom o Pepeljugi i mitom o Erosu i Psihi, priča prati djevojku Katriju koja se nađe u svijetu vila, gdje mora birati između dužnosti, ljubavi i vlastite sudbine.
"Polukralj" – nova romantasy senzacija
Lumen je ovog ljeta započeo i objavljivanje duologije Polukralj autorice Melisse Landers.
Radnja prati Cerise Solon, mladu dvorsku pomoćnicu koja dolazi služiti tajanstvenom kralju Kianu Hannibalu Mortaru. Dok pokušavaju razbiti tisućljetno obiteljsko prokletstvo, između njih se razvija zabranjena ljubav koja bi mogla spasiti kraljevstvo – ili ga zauvijek uništiti.
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