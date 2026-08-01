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Bojnik Mindoljević

Hrvatski piloti u borbi s vatrom kod Marseillea: Izbacili preko tisuću tona vode

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Hina
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01. kol. 2026. 15:36
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Firefighters look at an amphibious firefighting aircraft as they battle fires. (AP Photo/Emma Da Silva)
AP Photo/Emma Da Silva

Kapetan hrvatske posade kanadere, bojnik Igor Mindoljević, rekao je da su s francuskim kolegama u petak gasili požar u istočno od Marseillea, kod mjesta Pontevès.

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"Jučer smo radili na velikom šumskom požaru istočno od Marseillea, kod mjesta Pontevès. Djelovali smo zajedno s francuskim kolegama, koji su letjeli sa sedam kanadera, tri Dash-8 protupožarna zrakoplova i nekoliko helikoptera. S obzirom na stanje na požarištu, koje je i dalje aktivno, izgledno je da ćemo se uskoro vratiti na isti požar", kazao je Mindoljević javljajući se iz zračne luke Nîmes-Garons, matične baze francuskih protupožarnih snaga.

Hrvatski vojni piloti pružaju pomoć Francuskoj u gašenju požara, a od početka angažmana , hrvatski vojni piloti ostvarili su 1198 letova, više od 33 sata naleta i izbacili 1110 tone vode.

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva angažirani su u Francuskoj Republici od 24. srpnja te svojim iskustvom i sposobnostima daju vrijedan doprinos u gašenju požara i zaštiti ljudi. Angažman se provodi u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU, izvijestili su iz MORH-a

Sudjelovanjem u ovakvim međunarodnim aktivnostima Hrvatska vojska kontinuirano potvrđuje svoju spremnost, profesionalnost i solidarnost s partnerskim državama u odgovoru na prirodne katastrofe, poručili su.

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Teme
igor mindoljević kanader morh požari u francuskoj

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