"Jučer smo radili na velikom šumskom požaru istočno od Marseillea, kod mjesta Pontevès. Djelovali smo zajedno s francuskim kolegama, koji su letjeli sa sedam kanadera, tri Dash-8 protupožarna zrakoplova i nekoliko helikoptera. S obzirom na stanje na požarištu, koje je i dalje aktivno, izgledno je da ćemo se uskoro vratiti na isti požar", kazao je Mindoljević javljajući se iz zračne luke Nîmes-Garons, matične baze francuskih protupožarnih snaga.