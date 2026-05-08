Muzej iluzija osvojio London: Hrvatski brend postao najveći lanac privatnih muzeja na svijetu

Nakon globalnog uspjeha koji je započeo u zagrebačkoj Ilici, Muzej iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola - Londonu, gdje se na novoj lokaciji u samom centru grada prostire na gotovo 1000 četvornih metara i predstavlja jednu od najmodernijih točaka u mreži Muzeja.
"Ulazak na londonsko tržište bio je logistički pothvat koji je trajao više od godinu dana, prvenstveno zbog strogih pravila u povijesnoj jezgri grada. Kako bismo se povezali s lokalnom publikom, kreirali smo eksponate s londonskim motivima, poput naše interpretacije čuvene adrese 10 Downing Street. Drago nam je što posjetiteljima možemo ponuditi jedinstven spoj našeg globalnog koncepta i autentičnih detalja poput legendarne crvene govornice u obrnutoj sobi", izjavio je Luka Novak, izvršni direktor razvoja Muzeja iluzija.
Ovo otvaranje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu, s više od 70 lokacija u 28 zemalja i na pet kontinenta, stoji u priopćenju.
Nedavno je kompanija ušla u novu fazu rasta nakon što ju je preuzela američka investicijska kuća Brightwood Capital Advisors.
Ova promjena vlasništva osigurala je kapital potreban za daljnje širenje na najzahtjevnija tržišta, uz zadržavanje provjerenog poslovnog modela i tima stručnjaka. Globalno sjedište tvrtke ostalo je u Zagrebu, odakle će se upravljati i budućim otvorenjima.
Iako je Muzej iluzija danas globalni fenomen, njegova bit ostaje duboko vezana uz Hrvatsku. Cijeli koncept osmislili su Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Tim stručnjaka u Hrvatskoj zadužen je za istraživanje, dizajn i izradu instalacija koje se potom šalju na adrese od Las Vegasa i New Yorka do Pariza i Dubaija.
Nakon Londona, planovi uključuju širenje na lokacije kao što su Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne. S više od 25 milijuna posjetitelja do danas, Muzej iluzija nastavlja potvrđivati status jednog od najuspješnijih hrvatskih brendova, pokazujući kako se inovativna ideja s lokalnim korijenima može transformirati u globalno relevantan poslovni model, stoji u priopćenju.
