VEČER UMJETNOSTI
Dodijeljene 34. Nagrade hrvatskog glumišta, evo tko su ovogodišnji dobitnici
Ovogodišnje 34. Nagrade hrvatskog glumišta svečano su dodijeljene u utorak, za svekoliko umjetničko djelovanje nagrađeni su operna pjevačica Mirjana Bohanec Vidović i redatelj Paolo Magelli, a predstava "Kuća je velika, ne može se ona nosit" osvojila je četiri nagrade.
Bohanec Vidović zahvalila je svima koji su joj pomogli na životnom i umjetničkom putu, posebno majci i suprugu, a mladima je poručila da se predanošću, radom i ljubavlju prema odabranom pozivu mogu ostvariti želje.
Upozorila je pritom na težak položaj mladih umjetnika i važnost financijske potpore na početku njihove karijere, istaknuvši da je prije desetak godina osnovala nagradu za mlade pjevače završne godine Muzičke akademije, od kojih su neki danas angažirani u domaćim i inozemnim kazalištima.
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uručila je nagradu za svekoliko umjetničko djelovanje u drami redatelju Paolu Magelliju, koji se prisjetio svog prvog dolaska u Dubrovnik 1974. godine na poziv glumca Miše Martinovića, tadašnjeg direktora Dubrovačkih ljetnih igara.
Nagrade u drami, operi i plesu
Najboljom dramskom predstavom u cjelini proglašena je "Kuća je velika, ne može se ona nosit" Dorotee Šušak i Romana Nikolića u režiji Romana Nikolića i produkciji dubrovačkog Kazališta Marina Držića.
Nikolić je za istu predstavu osvojio i nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje u drami, a zajedno s Doroteom Šušak nagrađen je i za najbolji praizvedeni suvremeni hrvatski dramski tekst.
Nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu u drami osvojila je Mirej Stanić za ulogu Majke u istoj predstavi, dok je za glavnu mušku ulogu nagrađen Zoran Čubrilo za ulogu Borisa Marune u predstavi "Bullshit, lipi moj", koju je i režirao, u koprodukciji Teatrina Grdelin i Zagrebačkog kazališta mladih.
Marjan Nejašmić Banić dobio je nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu za ulogu Munula u predstavi "Skup", a Ana Begić Tahiri za najbolju sporednu žensku ulogu za ulogu gospođe Cheveley u predstavi "Idealan muž".
Nagrade za izuzetna ostvarenja mladih umjetnika do 28 godina u drami osvojili su Lovro Rimac za ulogu Starca u predstavi "Antologija sjećanja" i Tea Harčević za ulogu Hilde u predstavi "Žena s mora".
Nagrada hrvatskog glumišta za najbolju opernu predstavu u cjelini pripala je "Aidi" Giuseppea Verdija pod dirigentskim vodstvom Piera Giorgija Morandija, u režiji Marija Pontiggije i produkciji HNK-a u Zagrebu, a Morandi je za istu operu osvojio i nagradu za najbolje dirigentsko ostvarenje.
Nagradu za najbolju mušku ulogu u operi dobio je Ivica Čikeš za ulogu Ramfisa u "Aidi" zagrebačkog HNK-a te Filipa II. u Verdijevoj operi "Don Carlo" u produkciji 72. Splitskog ljeta.
Za najbolju žensku ulogu u operi nagrađena je Evelin Novak za ulogu Elisabeth u operi "Tannhäuser" Richarda Wagnera u režiji Franka Van Laeckea i produkciji HNK-a u Zagrebu.
Nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje u operi osvojio je Arnaud Bernard za režiju Puccinijeve opere "Turandot" u produkciji riječkog HNK-a Ivana pl. Zajca.
Nagradu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina u operi dobio je Davor Nekjak za ulogu Alberta u operi "Werther" Julesa Masseneta u produkciji zagrebačkog HNK-a.
Najboljom plesnom predstavom u cjelini proglašeno je "Nepostojano mjesto" autorice Irme Omerzo u produkciji Umjetničke organizacije Marmot, a za ostvarenje u istoj predstavi Ema Crnić osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu u plesu.
Nagradu za najbolju mušku ulogu osvojio je Valentin Chou za ostvarenje u predstavi "Exit – prvi dio Salopette" u koreografiji i produkciji Yellowbiz Art Collective i Cornelia Dance Company.
Za najbolje koreografsko ostvarenje nagrađeni su Silvia Marchig, Ana Kreitmeyer, Ana Novković i Silvio Mumelaš za predstavu "Euridika izlazi", nastalu u produkciji Kik Melone i koprodukciji s Centrom za dramsku umjetnost i Zagrebačkim plesnim centrom.
"Miševi i mačke naglavačke" najbolja predstava za djecu i mlade
U kategoriji lutkarskih predstava ili predstava za djecu i mlade najboljom je proglašena predstava "Miševi i mačke naglavačke" Ivane Đula i Milice Sinkauz, nastala prema zbirci pjesama Luke Paljetka u režiji Renate Carole Gatica i produkciji Gradskog kazališta lutaka Rijeka.
Nagradu za najbolje muško glumačko ostvarenje u toj kategoriji osvojio je Nikša Eldan za ulogu Antuntuna u predstavi "Kako živi Antuntun" u režiji Hrvoja Korbara i produkciji HNK-a u Varaždinu, a za najbolje žensko ostvarenje nagrađena je Marijana Matoković za ulogu Tenise u predstavi "Smash" u produkciji Teatra Cirkus Punkt u suradnji sa zagrebačkim kazalištem Knap.
Nagradu za najbolju kazališnu scenografiju dobila je Lara Cannito za operu "Rusalka" Antonína Dvořáka, a za najbolju kostimografiju Mia Popovska za predstavu "Idealan muž" Oscara Wildea, obje u produkciji HNK-a u Zagrebu.
Za najbolje glumačko ostvarenje u TV drami nagrađen je Dušan Bućan za ulogu Josipa Žnidaršića – Žnide u dramskoj seriji "Dnevnik velikog Perice" u režiji Vinka Brešana, a za najbolje redateljsko ostvarenje u radiodrami Petar Vujačić za režiju radiodrame "Martin Eden 2. dio" Jacka Londona.
Nagradu za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti osvojio je Goran Matović za produkciju predstave "Aretej" te dugogodišnje vođenje i produkciju Festivala Miroslav Krleža, koji kao njegov pokretač i ravnatelj razvija već petnaest godina.
Nagrade su se dodijelile u HNK Zagreb, a voditeljice dodijele su bile glumice Daria Lorenci Flatz i Ružica Maurus.
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