Nagradu za najbolje muško glumačko ostvarenje u toj kategoriji osvojio je Nikša Eldan za ulogu Antuntuna u predstavi "Kako živi Antuntun" u režiji Hrvoja Korbara i produkciji HNK-a u Varaždinu, a za najbolje žensko ostvarenje nagrađena je Marijana Matoković za ulogu Tenise u predstavi "Smash" u produkciji Teatra Cirkus Punkt u suradnji sa zagrebačkim kazalištem Knap.