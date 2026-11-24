AFP / VALERIE MACON

Britanski sastav The Prodigy, jedan od najutjecajnijih i najprepoznatljivijih sastava u povijesti elektroničke glazbe, nastupit će na 19. INmusic festivalu, koji će se održati od 27. do 29. lipnja 2027. na Jarunu, najavili su u utorak organizatori.

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The Prodigy se na glavnu pozornicu INmusic festivala vraćaju nakon nastupa 2008. godine, istaknuli su iz INmusica u priopćenju.

Osnovan i vođen kreativnom vizijom Liama Howletta, sastav je postao predvodnik glazbene revolucije koja je elektroničku glazbu iz underground rave kulture dovela na najveće svjetske pozornice.

Njihov prepoznatljivi zvuk spaja breakbeat, big beat, hip-hop, punk, techno i rock u kombinaciju sirove energije, snažnih ritmova i zaraznih melodija.

Svjetsku popularnost učvrstili su kultnim albumom "The Fat of the Land" iz 1997. godine, jednim od ključnih izdanja u povijesti elektroničke glazbe, s uspješnicama poput "Firestarter", "Breathe" i "Smack My Bitch Up".

Njihov utjecaj nadilazi žanrovske granice, a beskompromisan pristup eksperimentiranju i neprestana glazbena transformacija učvrstili su njihov status pionira elektroničkog rocka, ističu organizatori.

Nakon smrti dugogodišnjeg člana, plesača i frontmena Keitha Flinta, The Prodigy uzeli su trogodišnju stanku, a nastupima uživo vratili su se 2022. godine.

The Prodigy pridružuju se već najavljenim izvođačima 19. INmusic festivala, među kojima su Foo Fighters, The Neighbourhood, Slowdive, Beirut i Florence Road, dok će ostala imena biti naknadno objavljena.