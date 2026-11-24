"problijedio sam"
Kakav propust! Englez stigao do Španjolske s putovnicom svoje supruge: "Nisu mogli vjerovati…"
Muškarac koji je greškom otputovao u Španjolsku koristeći putovnicu svoje supruge priznao je da mu ni danas nije jasno kako je uopće uspio doći do odredišta bez da ga je itko u Velikoj Britaniji zaustavio.
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Ben Moore iz mjesta Talke u engleskoj grofoviji Staffordshire shvatio je da nešto nije u redu nedugo nakon izlaska iz Ryanairova zrakoplova, dok je u zračnoj luci u Alicanteu čekao u redu za kontrolu dokumenata.
"Otvorio sam putovnicu i, na svoj užas, unutra vidio fotografiju svoje supruge. Dečki koji su bili sa mnom rekli su da mi je sva krv istog trena nestala iz lica", rekao je, piše BBC.
Španjolski policajci u nevjerici
Moore, koji je s prijateljima putovao u Alicante na momačku večer, rekao je za BBC Radio Stoke kako je u prvom trenutku pomislio da je uz svoju slučajno ponio i ženinu putovnicu. Prišao je španjolskim policajcima koji su, unatoč jezičnoj barijeri, djelovali jednako zbunjeno kao i on sam.
"Pretražio sam cijelu prtljagu valjda osam puta, misleći kako nema šanse da sam stigao do Alicantea bez vlastite putovnice. Nisu mogli vjerovati da sam u Španjolsku doputovao sa ženinom putovnicom", rekao je.
Dodao je da su se prema njemu odnosili "pomalo kao prema kriminalcu" te da mu je njihov pristup bio "pomalo zastrašujući". Iako u Španjolskoj posjeduje nekretninu i ondje putuje nekoliko puta godišnje, ovo je putovanje završilo tako što je vraćen u Veliku Britaniju, dok su njegovi prijatelji nastavili odmor bez njega.
Tko je kriv za propust?
Iz Ryanaira su poručili kako je provjeru dokumenata u zračnoj luci Manchester, odakle je Moore poletio, obavljao vanjski pružatelj zemaljskih usluga te da trenutačno istražuju cijeli slučaj.
Iz Zračne luke Manchester priopćili su pak da je provjera putovnica isključiva odgovornost zrakoplovnih prijevoznika, dok zračna luka pri prolasku sigurnosne kontrole od putnika traži samo ukrcajnu propusnicu (boarding pass).
To je potvrdilo i britansko Ministarstvo prometa, naglasivši kako su aviokompanije dužne provjeriti putovnice tijekom prijave za let i ukrcaja, dok putnici prije ulaska u zrakoplov prolaze standardni sigurnosni pregled.
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