Dodao je da su se prema njemu odnosili "pomalo kao prema kriminalcu" te da mu je njihov pristup bio "pomalo zastrašujući". Iako u Španjolskoj posjeduje nekretninu i ondje putuje nekoliko puta godišnje, ovo je putovanje završilo tako što je vraćen u Veliku Britaniju, dok su njegovi prijatelji nastavili odmor bez njega.