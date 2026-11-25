Južna Afrika vs. Izrael
Pravnik iz Tel Aviva objasnio zašto misli da će Izrael izgubiti spor o genocidu u Gazi
Izraelski profesor prava Eliav Lieblich kaže da su izjave mjanmarskih dužnosnika bile blage u usporedbi s izjavama Netanyahua, Ben Gvira i drugih.
Izrael će vjerojatno izgubiti postupak koji je protiv njega zbog genocida pokrenula Južnoafrička Republika ako Međunarodni sud pravde (ICJ) primijeni obrazloženje kojim je prošloga tjedna Mjanmar proglasio odgovornim za genocid nad Rohindžama, izjavio je izraelski stručnjak za međunarodno pravo, piše Middle East Eye.
„Vrlo je loše što smo došli do ove točke. Ovo je pravi potres“, rekao je Eliav Lieblich, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Tel Avivu.
„Prije nego što posegnemo za teorijama zavjere o Sudu, Izrael bi prije svega trebao kriviti samoga sebe“, napisao je u nizu objava na hebrejskom jeziku na platformi X.
„Čak i ako se ne slažete s većinom oko svake pravne točke, nijedna razumna država ne bi se smjela ni približiti kršenju standarda koje je Sud postavio. U mnogim je aspektima Netanyahuova vlada sama iskopala ovu jamu.“
ICJ je u četvrtak, odlukom donesenom s devet glasova prema šest, zaključio da su mjanmarske sigurnosne snage tijekom vojnih operacija 2017. počinile genocid nad Rohindžama u sjevernom dijelu savezne države Rakhine.
Presuda, kojom je najviši sud Ujedinjenih naroda prvi put neku državu proglasio odgovornom za genocid, Južnoafričkoj Republici daje važan pravni presedan u postupku u kojem Izrael optužuje za genocid nad Palestincima u Gazi. Posebno je važan način na koji suci procjenjuju genocidnu namjeru kada država tvrdi da su njezine vojne operacije motivirane sigurnosnim ciljevima.
Da bi dokazao genocid, ICJ je najprije morao utvrditi da su počinjena genocidna djela, a zatim i da je mjanmarska država imala „posebnu namjeru“ uništiti zaštićenu skupinu.
Genocidna namjera
Genocidna se namjera rijetko izričito navodi pa se sudovi najčešće oslanjaju na posredne dokaze. Kada postoji više mogućih namjera, poput ostvarivanja vojnih ciljeva, sud utvrđuje je li genocid jedino razumno objašnjenje promatranog ponašanja.
Mjanmar je tvrdio da je njegova kampanja protiv Rohindža bila protupobunjenička operacija te da su postojali i drugi mogući motivi, uključujući namjeru protjerivanja Rohindža ili kažnjavanja civilnog stanovništva.
Sud je odbacio sva ta objašnjenja i zaključio da je genocid „jedini razuman zaključak“ koji se može izvesti iz postupanja Mjanmara.
Lieblich tvrdi da su izraelski dužnosnici sami pružili dokaze genocidne namjere koje je lakše dokazati nego one u postupku protiv Mjanmara.
„Izjave visokih mjanmarskih dužnosnika o Rohindžama na koje se Sud oslonio djeluju blago u usporedbi s onime što je dolazilo od družine Netanyahu–Ben Gvir–Smotrich“, rekao je.
„Dodajte tome divljanje na Zapadnoj obali i, prema mojem mišljenju, Izrael se nalazi u vrlo lošem položaju.“
Devet sudaca koji su činili većinu zaključilo je da razmjeri i obrazac nasilja upućuju na to da je namjera uništenja znatnog dijela Rohindža jedini razuman zaključak.
Šestero sudaca koji su ostali u manjini prihvatilo je da su mjanmarske snage počinile teške zločine, ali su uže tumačili njihove dokazane razmjere i doseg. Smatrali su da je prisilno raseljavanje razumno alternativno objašnjenje, zbog čega kriterij za dokazivanje genocidne namjere nije bio ispunjen.
Lieblich je rekao da dva dijela većinskog tumačenja Konvencije o genocidu, promatrana zajedno, „iz temelja potkopavaju izraelski položaj“.
Prvi se odnosi na prisilno raseljavanje. Sud je utvrdio da protjerivanje ljudi u teškim uvjetima i sprečavanje njihova povratka kućama može prouzročiti tešku duševnu štetu obuhvaćenu člankom II. točkom (b) Konvencije.
Drugi se odnosi na značenje uništenja određene skupine.
Prema Lieblichovu tumačenju, potrebna namjera može obuhvaćati i cilj da se skupinu spriječi u daljnjem funkcioniranju kao skupine.
Lieblich je rekao da posljedice takva tumačenja za Gazu postaju jasnije kada se izraelsko raseljavanje Palestinaca i uništavanje naselja razmotre zajedno s uvjetima u područjima u koja su ljudi pobjegli te izjavama visokih izraelskih dužnosnika.
Osvrnuo se na „prijelomni trenutak“ kada je Avraham Zarbiv, vojni rezervist koji je u Gazi upravljao buldožerom i javno slavio rušenja, zapalio baklju na izraelskoj svečanosti povodom Dana neovisnosti.
Lieblich je rekao da bi Izrael mogao tvrditi kako Hamasove vojne sposobnosti i priroda borbi u Gazi taj postupak razlikuju od mjanmarske kampanje protiv Arakanske vojske spasa Rohindža.
Izrael bi također mogao ukazati na razmjere napada 7. listopada i tvrditi da su njegovi postupci bili usmjereni na pritisak na Hamas i njegovo uništenje.
„S obzirom na izjave visokih dužnosnika, cjelokupni kontekst i druge aspekte slučaja, mislim da bi Izrael prema pristupu većine ipak najvjerojatnije izgubio“, rekao je.
Prema Lieblichu, podjela među sucima odražava razlike u procjeni dokaza, razumijevanju onoga što čini genocid i pitanju koliko ga strogo pravo treba razlikovati od drugih teških zločina.
„U svakom slučaju, svatko tko se, poput Mjanmara, od optužbi za genocid mora braniti tvrdnjom da su njegovi postupci predstavljali neke druge teške zločine već je izgubio“, napisao je.
Lieblich je rekao da ga je iznenadilo saznanje da je Mjanmar osnovao istražno povjerenstvo koje je zaključilo da su tijekom vojne operacije počinjeni teški zločini. Prema njegovu mišljenju, povjerenstvo nije znatno pomoglo mjanmarskoj obrani jer nije na odgovarajući način istražilo optužbu za genocid koja se nalazila pred Sudom.
„U Izraelu čak ni oporba još nije predložila osnivanje istražnog povjerenstva koje bi ispitalo te aspekte“, napisao je.
„Znatan” dio
Sud je utvrdio da je Mjanmar počinio genocid nad 815.000 Rohindža u sjevernom dijelu savezne države Rakhine, regije na zapadu Mjanmara uz granicu s Bangladešom. Ta brojka predstavlja približno 58 posto od 1,4 milijuna Rohindža za koje je Mjanmar tvrdio da su u to vrijeme živjeli u zemlji.
Ciljana skupina bila je dovoljno velika da prema Konvenciji o genocidu predstavlja „znatan dio“ populacije Rohindža.
Sud je utvrdio da su nad muškarcima, ženama i djecom počinjene tri vrste genocidnih djela: ubijeno je 10.000 Rohindža, pripadnicima skupine nanesena je teška tjelesna ili duševna šteta te su uvedene mjere usmjerene na sprečavanje rađanja.
Sud je potvrdio već utvrđeno načelo međunarodnog prava prema kojem država ne mora učiniti sve što može kako bi uništila određenu skupinu niti ubiti sve njezine pripadnike da bi bila proglašena odgovornom za genocid.
ICJ je također zaključio da Mjanmar nije spriječio genocid koji su počinili pojedinci djelujući uz njegove sigurnosne snage, nije kaznio genocid i druga djela zabranjena Konvencijom o genocidu te nije donio zakonodavstvo kojim bi Konvenciju proveo u nacionalnom pravu.
Sud je zaključio i da je Mjanmar prekršio jednu od četiriju privremenih mjera koje mu je odredio. Riječ je o nalogu iz 2020. da sačuva dokaze, koji je prekršen izgradnjom državne baze na mjestima nekadašnjih rohindžanskih sela i uništavanjem ostataka najmanje pet drugih sela.
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