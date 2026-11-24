izbjegnite pet pogrešaka
Sušite rublje u stanu? Uz ovaj trik brže će biti suho i mirisati svježe
Sušenje rublja u stanu zimi ne mora trajati dva dana. Slijedite ove korake i osušite odjeću brže, bez neugodnog mirisa vlage.
Traperice već drugi dan vise na stalku za sušenje, ručnici su i dalje hladni i vlažni, a iz hodnika se širi ustajali miris. Sušenje rublja u stanu u studenome može biti iznimno frustrirajuće, osobito kada vani danima nema ni sunca ni vjetra.
Toplina pritom nije presudna. Mnogo toga ovisi o redoslijedu postupaka, od trenutka kada perilica završi s radom pa sve dok odjeću ne pospremite u ormar, piše Krstarica.
Program je završen, a rublje satima ostaje u bubnju
Prvi je korak najlakše preskočiti. Kada mokro rublje ostane u zatvorenom bubnju preko noći, može poprimiti ustajali miris kojeg se poslije teško riješiti.
Izvadite rublje čim program završi, umjesto da satima ostaje u perilici. Ako perete rublje navečer, podesite odgođeni početak pranja tako da program završi kada ste već budni.
Dodatna centrifuga uklanja vodu koju ne vidite
Svaka kap vode koju perilica izbaci jedna je kap manje koja mora ispariti iz odjeće tijekom sušenja. Ako materijal to dopušta, uključite dodatnu centrifugu, osobito kada perete ručnike i traperice.
Kod vune, svile i osjetljivih sintetičkih materijala pridržavajte se uputa na etiketi. Prejaka centrifuga može oštetiti tkaninu ili promijeniti njezin oblik.
Protresite svaki komad odjeće prije nego što ga objesite
Dobro protresite svaki komad odjeće prije vješanja i rukama izravnajte nabore. Poravnajte rukave, izvrnite džepove i izravnajte ovratnike jer se zgužvani i preklopljeni dijelovi tkanine sporije suše.
Nemojte vješati majicu presavijenu napola preko jedne šipke stalka za sušenje. Tako istodobno sušite dva sloja tkanine, zbog čega sredina može ostati vlažna i sljedećeg dana.
Razmak između odjeće važniji je od toplog radijatora
Najveća pogreška nije hladan stan, nego pretrpan stalak za sušenje rublja. Između komada odjeće ostavite dovoljno prostora kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Ako se odjeća dodiruje i preklapa, sporije će se sušiti.
Ručnike i traperice rasporedite tako da ne dodiruju tanje komade odjeće. Bolje je popuniti dvije trećine stalka za sušenje nego pokušati sve smjestiti odjednom.
Sušenje rublja u stanu počinje odabirom prostorije
Dok se rublje suši, vlaga iz odjeće prelazi u zrak. U maloj, zatvorenoj prostoriji to može dovesti do kondenzacije na prozorima i pojave tamnih mrlja u kutovima zidova.
Odaberite veću prostoriju ili kupaonicu s uključenim ventilacijskim sustavom. Dva do tri puta dnevno širom otvorite prozor na nekoliko minuta, umjesto da ga stalno držite odškrinutim. Tako ćete brzo i učinkovito zamijeniti vlažan zrak svježim.
Ventilator ili odvlaživač: koji doista uklanja vlagu?
Ventilator samo pokreće zrak. Kada je usmjeren prema stalku za sušenje, pomaže da vlaga brže isparava iz tkanine, ali je ne uklanja iz prostorije.
Odvlaživač, s druge strane, izvlači vlagu iz zraka i prikuplja je u spremniku. Ako ga već imate, uključite ga u prostoriji u kojoj sušite rublje i pridržavajte se uputa za uporabu.
Nije ga nužno kupiti, ali može biti od velike pomoći u vlažnim stanovima.
Odakle dolazi miris vlage na čistoj odjeći?
Uzroci su obično vrlo jednostavni: rublje koje je predugo stajalo u perilici, prljava gumena brtva na vratima, previše deterdženta, pretrpan stalak za sušenje i odjeća koja je skinuta prije nego što se potpuno osušila.
Redovito čistite pretinac za deterdžent, gumenu brtvu na vratima i bubanj, u skladu s uputama proizvođača. Tako ćete smanjiti mogućnost zadržavanja neugodnih mirisa u perilici i njihova prenošenja na opranu odjeću.
Nemojte dodavati više omekšivača misleći da će tako rublje dulje mirisati. Višak omekšivača može ostaviti naslage na vlaknima, zbog čega ručnici slabije upijaju vodu.
Pet pogrešaka zbog kojih se rublje sporije suši
- Ne ostavljajte mokro rublje satima u perilici.
- Ne vješajte odjeću jednu preko druge.
- Ne sušite velike količine rublja u spavaćoj sobi.
- Ne prekrivajte radijatore mokrom odjećom i ne ometajte grijanje.
- Ne pospremajte vlažno rublje u ormar, čak ni ako se izvana čini suhim.
Brzina sušenja rublja zimi ovisi o tome koliko je vode ostalo u odjeći i koliko slobodno zrak cirkulira između pojedinih komada, a ne samo o toplini.
Kada se pobrinete za ta dva čimbenika, čak i hladan studeni dan može biti sasvim pogodan za sušenje rublja.
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