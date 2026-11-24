Roe izvire iz izvora Giant Springs nedaleko od grada Great Fallsa te se već nakon 61 metra ulijeva u rijeku Missouri. Svoje ime i rekordni status može zahvaliti učenicima petog razreda iz Great Fallsa, koji su osamdesetih godina pokrenuli inicijativu da rijeka dobije službeni naziv i uđe u Guinnessovu knjigu rekorda.