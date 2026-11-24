rekorder kod dubrovnika?
Rijeka duga samo 61 metar bila je najkraća na svijetu, a onda je Guinness ukinuo kategoriju. Evo zašto
Rijeka Roe u američkoj saveznoj državi Montani duga je svega 61 metar, a 1989. godine ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najkraća rijeka na svijetu. Ipak, zbog dugotrajnog spora s jednim gradom u Oregonu, Guinness je 2006. godine u potpunosti ukinuo tu kategoriju.
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Roe izvire iz izvora Giant Springs nedaleko od grada Great Fallsa te se već nakon 61 metra ulijeva u rijeku Missouri. Svoje ime i rekordni status može zahvaliti učenicima petog razreda iz Great Fallsa, koji su osamdesetih godina pokrenuli inicijativu da rijeka dobije službeni naziv i uđe u Guinnessovu knjigu rekorda.
Prije nego što je Roe preuzela primat, titulu najkraće rijeke na svijetu nosila je rijeka D u gradu Lincoln Cityju u saveznoj državi Oregon, čija se duljina procjenjivala na oko 130 metara.
Spor dva grada i ukidanje kategorije
Kad je Guinness 1989. godine prednost dao rijeci Roe, u Lincoln Cityju su poslali nova mjerenja tvrdeći da je njihov vodotok zapravo kraći. Iz Montane su uzvratili argumentom da je rijeka D tek prelijevanje oceana za vrijeme plime, dok sama Roe ima rukavac dug tek oko devet metara.
Dvije su strane koristile različite kriterije mjerenja, a na duljinu rijeke D utjecala je i morska mijena. Guinness nikad nije donio konačnu presudu u tom sporu, nego je 2006. godine jednostavno uklonio kategoriju najkraće rijeke na svijetu iz svoje knjige rekorda, piše N1 BiH.
Ombla kandidat za titulu
Budući da službena rekordna kategorija više ne postoji, titulu najkraće rijeke danas svojataju različita mjesta diljem svijeta.
Tako se, primjerice, za Omblu kod Dubrovnika navodi da je od izvora do ušća duga tek tridesetak metara, a slične tvrdnje čuju se i za vodotoke u Norveškoj, Indoneziji te Dominikanskoj Republici.
Koliko je neki vodotok uistinu kratak, uvelike ovisi o tome što se definira kao rijeka, a što kao potok ili rukavac.
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