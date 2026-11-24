Ilustracija

Kineski Huawei u utorak je proglašen krivim u opsežnom kaznenom postupku u SAD-u, u kojem se taj div u sektoru tehnologije i telekomunikacijske opreme tereti za obmanjivanje banaka u vezi sa svojim poslovanjem u Iranu i za krađu poslovnih tajni američkih tvrtki.

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Savezna porota u Brooklynu proglasila je Huawei krivim po 10 od 12 točaka optužnice. Tvrtka je oslobođena optužbe za udruživanje radi počinjenja kaznenih djela, kojom se tvrdilo da je djelovala kao kriminalna organizacija.

Kazneni postupak počeo je 2018., a sljedeće je godine američka vlada uvrstila Huawei na trgovinsku "crnu listu", čime mu je ograničen pristup američkoj tehnologiji.

Stručnjaci navode da slučaj ipak nije naštetio poslovanju Huaweija, budući da je tvrtka diverzificirala svoje poslovanje i postala ključni akter u kineskom razvoju umjetne inteligencije. Kompanija zapošljava više od 200.000 ljudi i posluje u otprilike 170 zemalja.

Slučaj je dospio u javnost u prosincu 2018., kada je u Kanadi na temelju američkog naloga uhićena Meng Wanzhou, glavna financijska direktorica Huaweija i kći osnivača tvrtke. Taj je događaj potaknuo diplomatsku krizu u koju su bili uključeni SAD, Kina i Kanada.

Protiv Meng je bila podignuta tajna optužnica zbog navodnog dovođenja u zabludu bankara iz banke HSBC u vezi s poslovanjem Huaweija u Iranu, što je tvrtki omogućilo prebacivanje dolara u Iran i iz njega, čime su prekršene američke sankcije.

Gotovo tri godine borila se protiv izručenja SAD-u, nakon čega je sklopila sporazum o odgodi kaznenog progona te otputovala natrag u Kinu, gdje je dočekana kao heroina. Optužbe protiv nje su kasnije odbačene.