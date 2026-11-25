Sanjin Strukic/PIXSELL

Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice danas bi trebalo odlučiti o imenovanju Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, četiri tjedna nakon što je izabrana na tu funkciju. Zbog njezina izbora najmanje 18 radiologa zatražilo je odlazak iz bolnice, a upravo danas prvom od njih istječe otkazni rok.

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Ravnatelj bolnice Davor Vagić odluku o izboru Zadravec donio je 28. listopada, nakon što ju je predložilo izborno povjerenstvo. Na odluku je pristigla jedna žalba, o kojoj bi danas trebalo odlučivati Upravno vijeće.

Osim o žalbi, na sjednici bi se trebalo raspravljati i o reorganizaciji radiologije, odnosno izdvajanju radiologije Klinike za tumore i Klinike za traumatologiju iz zajedničkog Zavoda. Time bi se pokušao spriječiti odlazak liječnika koji odbijaju raditi pod vodstvom Zadravec.

Zadravec se protivi podjeli Zavoda

Uoči sjednice Dijana Zadravec, inače članica vladajuće stranke, je uputila dopise premijeru Andreju Plenkoviću, ministrici zdravstva Ireni Hrstić, ravnatelju bolnice i članovima Upravnog vijeća, usprotivivši se podjeli Zavoda.

Ministrici je u ponedjeljak poslala i dopis na 11 stranica u kojem ponovno iznosi optužbe o nepravilnostima u bolnici i traži zakonit završetak natječajnog postupka.

Dok dio radiologa Zadravec optužuje za mobing, ona pojedine liječnike i bolničko vodstvo optužuje za korupciju i zataškavanje.

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koja je prikupila potpise za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva za Vinogradsku bolnicu, smatra da podjela Zavoda neće riješiti nijedan od tih problema.

Najveća zabrinutost za onkološke pacijente

Sukob oko imenovanja predstojnice prerastao je u ozbiljno pitanje dostupnosti zdravstvene skrbi, a moguće posljedice odlaska radiologa najviše zabrinjavaju pacijente.

Posebno su ugroženi onkološki bolesnici jer je većina radiologa Klinike za tumore u otkaznom roku.

Odlazak intervencijskih radiologa mogao bi ugroziti i mogućnost liječenja pacijenata s aneurizmama i moždanim udarima u Vinogradskoj bolnici.