Stablo je dovezeno u kočiji koju su vukli konji. Melania Trump prošetala je oko drvca kako bi ga razgledala, a potom zahvalila obitelji Chapman, čije je imanje uzgojilo stablo, kao i Chucku Jensenu, desetogodišnjem veteranu američke vojske i vozaču koji ga je prevezao do Washingtona.