karirani kaput i bladanski duh
VIDEO / Božić stigao u Bijelu kuću: Pogledajte kakvo je drvce dočekala Melania Trump
Melania Trump obilježila je početak blagdanske sezone dočekom službenog božićnog drvca za Bijelu kuću, događajem posvećenim zahvali vojnicima te snažnim pozivom na mir.
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"Djeca Amerike moraju naslijediti mir”", poručila je prva dama na događaju Crvenog križa organiziranom radi slaganja paketa potpore za pripadnike oružanih snaga, piše NY Post.
Odjevena u svečani crveno-bijeli karirani kaput modne kuće Gabriela Hearst, Melania Trump pridružila se supružnicima vojnika u pakiranju kutija sa slatkišima i grickalicama. U akciji su sudjelovale i druga dama Usha Vance, Katie Miller, supruga predstojnika ureda Stephena Millera, te Jennifer Hegseth, supruga ministra obrane Petea Hegsetha.
Smijeh među volonterima i poruke zahvalnosti
Trump i Vance prošetale su hangarom u bazi Joint Base Andrews gdje se događaj održavao, razgovarale s volonterima i zaustavljale se na različitim punktovima kako bi pomogle oko pakiranja.
Paketi su sadržavali grickalice i slatkiše, a za slanje svake kutije potrebne su 34 poštanske marke.
Prva i druga dama događaj su zaključile potpisivanjem blagdanskih čestitki za vojnike. "Hvala vam na službi. Budite sigurni", napisala je Melania Trump u svojim porukama, dok je Usha Vance poručila: "Puno vam hvala što se brinete o svima nama! Jako smo vam zahvalni".
Stiglo božićno drvce, uskoro se otkriva uređenje
Blagdansko razdoblje u Bijeloj kući tako je i službeno započelo. Božićni vijenci već krase prozore predsjedničke rezidencije, a osoblje je u svojim uredima postavilo lampice i girlande.
The 2026 White House Christmas Tree has arrived🎄 https://t.co/0PpAIGXjok— Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) November 23, 2026
Za ovogodišnje blagdansko uređenje Bijele kuće Trump je odabrala temu "Američki cvat" (American Bloom), koja će javnosti biti predstavljena nakon Dana zahvalnosti.
U ponedjeljak je prva dama ujedno dočekala i oko 5,5 metara visoku jednobojnu jelu s farme Silent Night Evergreens iz mjesta Endeavor u saveznoj državi Wisconsin, koja će ponijeti titulu službenog božićnog drvca Bijele kuće.
Stablo je dovezeno u kočiji koju su vukli konji. Melania Trump prošetala je oko drvca kako bi ga razgledala, a potom zahvalila obitelji Chapman, čije je imanje uzgojilo stablo, kao i Chucku Jensenu, desetogodišnjem veteranu američke vojske i vozaču koji ga je prevezao do Washingtona.
Obitelj Trump Dan zahvalnosti tradicionalno će provesti na imanju Mar-a-Lago, a predsjednik Donald Trump u utorak će na svečanosti u Bijeloj kući pomilovati dva purana povodom blagdana.
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