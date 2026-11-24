iznimno rijedak zahvat
Velik uspjeh liječnika na Rebru: Bebi spasili život prije prvog udaha
Liječnici KBC-a Zagreb operirali su tumor koji je bebi ugrožavao disanje, a uklonili su ga dok je još bila povezana s majkom.
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Stiže i jedna lijepa i pozitivna priča iz zdravstva. Liječnici na Rebru su i prije njegovog prvog udaha, već spašavali život novorođenčeta. Tumor koji je bebi ugrožavao disanje, uklonili su dok je još bila povezana s majkom. Riječ je o iznimno rijetkom zahvatu, koji izvode samo najveći svjetski medicinski centri.
U KBC-u Zagreb uspješno je izveden rijedak zahvat na novorođenčetu kojemu je velika tvorba na vratu ugrožavala život. Liječnici zato nisu smjeli čekati završetak poroda, piše Dnevnik.hr.
"Tumor koji je onemogućavao normalno disanje, tako da je to dijete odmah za vrijeme poroda, još dok je bilo u placenti, odnosno tijekom carskog reza, intubirano da bi se osigurao dišni put. Radilo se o tumoru koji je radio veliki pritisak i na organe unutar prsnog koša", rekao je Drago Prgomet, predstojnik Klinike za ORL, KBC Zagreb.
Zahvat je izveden posebnom EXIT procedurom. Beba je tijekom carskog reza djelomično izvučena iz maternice, dok je putem posteljice i dalje dobivala kisik. To je liječnicima omogućilo da joj osiguraju disanje i uklone tumor. U operaciji je sudjelovalo 15 stručnjaka i dva anesteziološka tima, rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak.
"Jedan anesteziološki tim, koji čine iskusni opstetrički anesteziolog i tehničar, zbrinjava majku, a drugi tim anesteziologa mora biti u pripravnosti za zbrinjavanje rođenog djeteta", rekla je Renata Curić Radivojević, anesteziloginja.
Ovakva dijagnoza iznimno je rijetka. Procjenjuje se da se javlja kod jedne od 20 do 40 tisuća beba.
"U najvećim centrima u svijetu, recimo u Americi, godišnje imaju jedan takav zahvat, tako da je to izuzetno rijetko, posebice i za Ameriku, ali i za Europu. Igrom slučaja se dogodilo da u našoj državi imamo već drugi ovakav slučaj unazad jedne godine", rekao je Tomislav Ćaleta, Odjel za intenzivno liječenje novorođenčadi na KBC Zagreb.
Upravo zato ovaj zahvat nije samo kirurški pothvat jednog liječnika, nego rezultat suradnje niza stručnjaka i vrhunske pripreme.
"Nema ništa ljepše nego kad znate da taj pacijent neće imati više problema, odnosno najsretniji smo kad nam pacijenti više ne moraju dolaziti na kontrolu", rekao je Prgomet.
"Ponos smo ne samo zemlje i naše bolnice, nego i cijele regije, jer se takve procedure čine u svega par vrhunskih centara u svijetu – imate Philadelphiju, Stanford University, Boston Children's Hospital", rekla je Curić Radivojević.
Velika tvorba u potpunosti je odstranjena, a prvi nalazi liječnicima daju razloga za optimizam.
"Dijete smo, hvala Bogu, uspješno odvojili od aparata za disanje, odnosno respiratora, sad diše u potpunosti sam bez ikakvih problema", rekao je Ćaleta.
Očekuju da će oporavak proći dobro te da neće biti potrebni dodatni zahvati ni drugo liječenje. Nakon iznimno teškog početka, pred ovim je mališanom, nadaju se, sasvim obično i sretno djetinjstvo.
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