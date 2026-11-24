"Tumor koji je onemogućavao normalno disanje, tako da je to dijete odmah za vrijeme poroda, još dok je bilo u placenti, odnosno tijekom carskog reza, intubirano da bi se osigurao dišni put. Radilo se o tumoru koji je radio veliki pritisak i na organe unutar prsnog koša", rekao je Drago Prgomet, predstojnik Klinike za ORL, KBC Zagreb.