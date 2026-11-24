SAUL LOEB / AFP

Američka Središnja obavještajna agencija (CIA) našla se na meti kibernetičkog napada kojim su otkriveni neklasificirani podaci na mreži koja se koristi za analizu obavještajnih informacija iz javno dostupnih izvora.

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Dva izvora potvrdila su napad za Fox News, izvijestila je Jennifer Griffin, viša dopisnica za nacionalnu sigurnost.

The New York Times prvi je izvijestio da su CIA i Ured ravnatelja nacionalne obavještajne službe otkrili sigurnosni proboj.

Jedan izvor iz FBI-ja rekao je da se napad dogodio istoga dana kada se i FBI prošlog tjedna našao na meti kibernetičkog napada.