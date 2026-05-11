Portret koji su ukrali nacisti pronađen u domu potomaka nizozemskog nacističkog vođe

Umjetničko platno koje su nacisti ukrali židovskom kolekcionaru umjetnina za vrijeme Drugoga svjetskog rata pronađeno je u domu potomaka zloglasnog nizozemskog nacističkog suradnika, rekao je detektiv koji se bavi umjetničkim djelima.
Vjeruje se da je slika pod nazivom 'Portret mlade djevojke' nizozemskog umjetnika Toona Keldera, desetljećima visila za zidu u domu obitelji Hendrika Seyffardta, rekao je Arthur Brand.
Pripadala je židovskom trgovcu umjetninama Jacquesu Goudstikkeru, koji je umro bježeći od nacističke invazije na Nizozemsku 1940. godine, za sobom ostavivši kolekciju od više od 1000 slika.
Na slučaj je Brandovu pozornost privukao muškarac koji mu je rekao da je Seyffardtov potomak i kako je "zgrožen" saznanjem da je njegova obitelj godinama čuvala to umjetničko djelo.
Seyffardt je bio nizozemski general koji je zapovijedao dobrovoljačkom jedinicom Waffen-SS-a na istočnom frontu prije nego što su ga 1943. ubili pripadnici snaga otpora.
Obitelj, koja je na kraju rata promijenila ime priznala je da je u posjedu imala sliku, ali je zanijekala da joj je poznato njezino pravo porijeklo, pišu nizozemski mediji.
Brand vjeruje da je sliku, među ostalima, u sklopu pljačke brojnih umjetnina sa sobom odnio Hermann Goering, jedna od najmoćnijih osoba nacističke stranke, nakon što je 1940. Goudstikker pobjegao u Britaniju.
A potom je slika prodana Seyffardtu na dražbi prije nego što je predana njegovom potomku, zaključio je Brand.
