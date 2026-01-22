Preminula istaknuta splitska glumica

Za ulogu Antigone u 'Antigona, kraljica u Tebi' 1981. nagrađena je nagradom Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske. Cijeli svoj glumački vijek provela je na sceni, nikada ne izgubivši ono najvažnije - živu prisutnost. 'Ona to ne radi, ne pravi, ona jednostavno jest', zapisano je o njoj, i upravo je ta unutarnja transformacija činila Daru Vukić glumicom koju se vidi, sluša i pamti.