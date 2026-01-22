Preminula istaknuta splitska glumica

Preminula je Dara Vukić, glumica čije su ime i umjetnički rad, kako su istaknuli iz Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, trajno obilježili splitsku kazališnu scenu i hrvatsko glumište.
'Dara Vukić bila je umjetnica rijetke mudrosti, snage i skromnosti, glumica koja je, kako je zapisala Lada Martinac, ispunjavala ponosom svaki novi kazališni naraštaj i koja je duboko vjerovala da se živo kazalište uvijek rađa iznova. Njezino iskustvo nije bilo teret, nego oslonac; nikada prepreka znatiželji, već poticaj za nove 'eksperimente' - kako ih je sama nazivala.
Stalna članica ansambla splitskog HNK-a od 1953.
Splitska publika prvi je put vidjela Daru Vukić 1953. u predstavi 'Inspektor se vraća', već sljedeće godine postala je stalnom članicom ansambla. Iako vrlo mlada, odmah je započela niz velikih uloga. Tumačila je naslovnu ulogu u Tanhoferovoj 'Antigoni' na Peristilu, potom Ofeliju u 'Hamletu', Rosu u 'Tetoviranoj ruži', Grušenjku u 'Braći Karamazovima' te Silviju u 'Zločinu na kozjem otoku'. Ukratko, igrala je u gotovo svakoj predstavi postavljenoj na sceni HNK-a Split tijekom pedesetih i šezdesetih godina.
Među njima su bile i povijesne predstave poput 'Zatočenika Altone' i 'Povratka Filipa Latinovicza' u režiji Tita Strozzija, 'Marat-Sadea' u režiji Bojana Stupice, 'Skupa' i 'Dunda Maroja' u režiji Marka Foteza kao i mnoge druge. Sudjelovala je u povijesnim predstavama i surađivala s najvećim redateljskim imenima svoga vremena, ostajući pritom pouzdana, nenametljiva te snažno uporište ansambla i u kasnijim desetljećima.
Nagrada UDUH-a za ulogu Antigone
Za ulogu Antigone u 'Antigona, kraljica u Tebi' 1981. nagrađena je nagradom Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske. Cijeli svoj glumački vijek provela je na sceni, nikada ne izgubivši ono najvažnije - živu prisutnost. 'Ona to ne radi, ne pravi, ona jednostavno jest', zapisano je o njoj, i upravo je ta unutarnja transformacija činila Daru Vukić glumicom koju se vidi, sluša i pamti.
Njezina posljednja uloga bila je Nona u filmu 'Koke' redatelja Igora Jelinovića. Nažalost, Dara nije dočekala premijeru filma, najavljenu 31. siječnja na festivalu u Rotterdamu. Njezine posljednje izgovorene glumačke riječi - 'Kada umren… Ako ikad umren…' - danas zvuče kao tiha, ali snažna poruka.
Nama koji smo je poznavali, s njom radili i gledali je na sceni desetljećima, Dara Vukić neće nikada umrijeti. Njezina čarolija igre ostaje trajno prisutna u sjećanju publike i u povijesti kazališta kojem je pripadala cijelim svojim životom', objavili su iz splitskog HNK-a.
