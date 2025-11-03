Oglas

NA OTVORENJU BROJNI UZVANICI

Svečano otvoren HNK2 - nova zgrada i scena Hrvatskog narodnog kazališta

03. stu. 2025. 21:57
03.11.2025., Zagreb - Svecano otvorenje nove scene HNK2 Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Zagreb je od večeras bogatiji za još jednu kazališnu scenu. Nakon dugogodišnjih priprema, svečano je otvoren HNK2 - suvremeni dom izvedbenih umjetnosti Hrvatskog narodnog kazališta.

Stotine građana, umjetnika i visokih uzvanika okupile su se u novoj zgradi u Ulici Božidara Adžije gdje je priređena svečanost "Slava umjetnosti 2.0" - spoj tradicije i suvremenosti. 

Ansambli Drame, Opere i Baleta izveli su ulomke iz opere "Nikola Šubić Zrinjski" Ivana pl. Zajca, hrvatske suvremene opere "Judita" Frane Paraća te baleta "Gospoda Glembajevi" u koreografiji Lea Mujića. 

Dramski ansambl izveo je kolaž tekstova velikih hrvatskih književnika, pjesnika i dramatičara u režiji Krešimira Dolenčića. 

Već sredinom studenoga HNK2 dočekuje i svoju prvu predstavu - kultni mjuzikl "Cabaret" u režiji Lea Mujića.

HNK2 večerašnjom izvedbom počinje ispisivati novo poglavlje u povijesti najvažnije kazališne kuće u zemlji koja 130 godina nakon što je izgrađena dobiva dugoočekivanu drugu scenu na kojoj se briše granica između umjetnika i publike te kazalište postaje mjesto susreta, stvaranja, istraživanja i umjetničkog zanosa, piše HRT.

Uzvanici, među kojima je i premijer Andrej Plenković, stigli su u Ulicu Božidara Adžije svjedočiti veličanstvenom događaju. 

03.11.2025., Zagreb - Svecano otvorenje nove scene HNK2 Iva Hraste Soco, Andrej Plenkovic, Nina Obuljen Korzinek Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Pozornica je jedna od najbolje tehnički opremljenih u Europi

- Ovdje nema lošeg mjesta, sjajno se čuje, postoji akustika prostora koja je prilagođena za različite namjene. Pozornica je lijepa i velika, istaknuo je redatelj svečanog otvorenja Krešimir Dolenčić.

- Pozornica je jedna od najbolje tehnički opremljenih u Europi tako da će neke stvari nama glumcima biti puno lakše za odigrati. Tu su i mikrofoni. Puno je veća lakoća same igre nego što je to možda bilo u starom kazalištu, naveo je glumac HNK Dušan Bućan.

03.11.2025., Zagreb - Svecano otvorenje nove scene HNK2 Kresimir Dolencic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Obuljen-Koržinek: Ovo je jedna od naših najvećih investicija u kulturi

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek istaknula je kako je ponosna što se projekt uspio realizirati.

- Ovo je velik dan, presretna sam i ponosna da smo uspjeli u mom mandatu od ideje, od pronalaska prostora realizirati ovaj povijesni projekt izgradnje nove scene i da će naše Hrvatsko narodno kazalište napokon dobiti tu drugu pozornicu koju se čekalo desetljećima, rekla je ministrica.

- To će biti u prvom redu prostor za izvedbe svih ansambala Hrvatskog narodnog kazališta, ali i drugih nacionalnih kazališta. Bit će i prostora za istraživanje drugih koji se bave kulturom i umjetnošću. Ovo je jedna od naših najvećih investicija u kulturi, investicija koja je pomaknula granice i pomicat će granice, dodala je.

HNK2

