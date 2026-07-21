kultni "lightsaber"
Svjetlosni mač Lukea Skywalkera srušio rekord na aukciji
Svjetlosni mač kojim se glumac Mark Hamill služio u filmu "Ratovi zvijezda: Epizoda V – Carstvo uzvraća udarac" (1980.) postavio je novi rekord na aukciji filmskih rekvizita korištenih na snimanju. Prodan je za 3,75 milijuna američkih dolara (oko 3,29 milijuna eura).
Oglas
Kultni svjetlosni mač, zajedno s odsječenom rukom Lukea Skywalkera, korišten je u završnom dvoboju s Darthom Vaderom u Oblačnom Gradu (Cloud City), tijekom kojeg Vader izgovara jednu od najpoznatijih filmskih replika svih vremena: "Ja sam tvoj otac."
Aukcijska kuća Heritage Auctions objavila je da je rekvizit postigao rekordnu cijenu tijekom aukcije Hollywood & Entertainment Signature Auction, piše Euronews.
Izvršni potpredsjednik Heritage Auctionsa Joe Maddalena rekao je kako je riječ o jednom od najvažnijih sačuvanih predmeta iz svijeta Ratova zvijezda.
"Ovo je jedan od najvažnijih sačuvanih artefakata iz Ratova zvijezda. Potječe iz emocionalnog vrhunca filma Carstvo uzvraća udarac – scene koja je zauvijek promijenila cijelu sagu i donijela jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti filma."
Dodao je kako kolekcionari nisu licitirali samo za filmski rekvizit.
"Natjecali su se za autentičan dio moderne mitologije."
Novi rekord za rekvizite iz Ratova zvijezda
Ovim je svjetlosni mač postao najskuplji filmski rekvizit iz serijala Ratovi zvijezda koji je ikada prodan na aukciji.
Dosadašnji rekord držao je originalni 50-centimetarski model lovca X-wing korišten u filmu "Ratovi zvijezda: Epizoda IV – Nova nada" iz 1977. godine, koji je u listopadu 2023. prodan za 3,135 milijuna dolara (oko 2,75 milijuna eura).
Kada je riječ o umjetničkim djelima povezanima sa serijalom, rekord i dalje drži originalna ilustracija plakata za film "Nova nada", autora Toma Junga, koja je prošle godine prodana za 3,875 milijuna dolara (oko 3,39 milijuna eura).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas