Europa zapinje na obnovljivim izvorima, no postoji način da se to brzo promijeni

Iako se razvoj baterijskih sustava za pohranu energije i dugoročna ulaganja u elektroenergetsku mrežu najčešće navode kao trajna rješenja, nova Emberova analiza pokazuje da bi Europa mogla uključiti dodatnih 25 GW energije iz vjetra i sunca u sedam država članica EU bez izgradnje novih mrežnih kapaciteta, primjenom hibridizacije.