Ilustracija: Miranda Cikotic/PIXSELL

Muškarac, inače policijski službenik koji je bio izvan službe, u nedjelju, 19. srpnja u poslijepodnevnim satima u Rogoznici je, zbog prethodnih nesuglasica u prometu, prijetio trojici muškaraca te pritom iz službenog pištolja ispalio jedan hitac u zrak.

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Utvrdila je to šibenska policija u kriminalističkom istraživanju koje je provela zbog sumnje da je muškarac počinio kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i prijetnje.

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko- kninske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, izvijestili su iz policije.

Također, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, trojica muškaraca su, uz optužni prijedlog, dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Sukladno Zakonu o policiji, načelnik Policijske uprave splitsko- dalmatinske donio je rješenje o udaljenju iz službe policijskog službenika te će se protiv njega podnijeti zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka.