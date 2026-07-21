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rogoznica

Policajac izvan službe pucao u zrak, pritvoren je i udaljen iz službe

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Hina
|
21. srp. 2026. 21:38
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13.11.2019., Split - Djelatnik policijer Photo: Miranda Cikotic/PIXSELL
Ilustracija: Miranda Cikotic/PIXSELL

Muškarac, inače policijski službenik koji je bio izvan službe, u nedjelju, 19. srpnja u poslijepodnevnim satima u Rogoznici je, zbog prethodnih nesuglasica u prometu, prijetio trojici muškaraca te pritom iz službenog pištolja ispalio jedan hitac u zrak.

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Utvrdila je to šibenska policija u kriminalističkom istraživanju koje je provela zbog sumnje da je muškarac počinio kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i prijetnje.

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko- kninske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, izvijestili su iz policije.

Također, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, trojica muškaraca su, uz optužni prijedlog, dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Sukladno Zakonu o policiji, načelnik Policijske uprave splitsko- dalmatinske donio je rješenje o udaljenju iz službe policijskog službenika te će se protiv njega podnijeti zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka.

Teme
policajac policija

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