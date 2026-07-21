Oglas

tragedija uoči polijetanja

Putnik preminuo u zrakoplovu u Zračnoj luci Franjo Tuđman

author
N1 Info
|
21. srp. 2026. 15:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
01.08.2022., Velika Gorica - Slijetanje i polijetanje zrakoplova u Medjunarodnoj zracnoj luci Zagreb Dr. Franjo Tudjman. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

U zrakoplovu kompanije Lauda Europe u ponedjeljak je, prije polijetanja iz Zračne luke Franjo Tuđman, preminuo putnik.

Oglas

Putniku je, kako piše Kristijan Kuveždić za Jutarnji list, pozlilo dok je zrakoplov bio u fazi taksiranja, odnosno dok se još kretao po aerodromskoj površini.

Kabinska posada odmah je započela pružanje prve pomoći, a po dolasku medicinskog tima pokušali su ga reanimirati. Unatoč svim naporima, putniku nije bilo spasa.

Nakon što je tijelo preminulog putnika izneseno iz zrakoplova, let je nastavljen istim zrakoplovom i s istom posadom.

Iz Zračne luke Franjo Tuđman potvrdili su da se dogodio medicinski incident te naveli kako su sve nadležne službe odmah reagirale i postupile u skladu s propisanim procedurama. Zbog zaštite privatnosti nisu iznosili dodatne informacije o okolnostima slučaja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
smrt putnika zagreb zračna luka franjo tuđman

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ