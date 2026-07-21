sebastia
Arheologija kao političko oružje: Borba za prošlost odredit će tko kontrolira budućnost
Drevni arheološki lokalitet Sebastija na okupiranoj Zapadnoj obali postao je novo žarište sukoba između Izraela i Palestinske samouprave. U središtu spora nisu samo teritorij i politička kontrola, već i pitanje povijesnog nasljeđa i prava na tumačenje prošlosti.
Oglas
Izrael je tijekom protekle godine pokrenuo postupak izvlaštenja oko 200 hektara privatnog palestinskog zemljišta u okolici Sebastije te osigurao oko 10 milijuna dolara za razvoj arheološkog lokaliteta u turističku destinaciju. Istodobno, Palestinska samouprava nastoji ishoditi upis Sebastije na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, o čemu se ovoga mjeseca raspravlja.
Sebastija ima više od tri tisućljeća dugu povijest. Arheolozi je povezuju s drevnom Samarijom, prijestolnicom biblijskog Izraelskog Kraljevstva, dok su kasnije grad obnavljali Rimljani, Bizantinci, Arapi i križari. Prema lokalnoj predaji, ondje se nalazi i grob Ivana Krstitelja, piše CNN.
Lokalitet se nalazi u zoni C Zapadne obale, koja je prema Sporazumu iz Osla pod punom izraelskom kontrolom, dok se obližnji palestinski gradić nalazi u zoni B, gdje upravu dijele Izrael i Palestinska samouprava. Stanovnici tvrde da im je već sada otežan pristup arheološkom nalazištu te upozoravaju da bi izvlaštenje moglo ozbiljno ugroziti turizam i poljoprivredu, od kojih većina mještana živi.
Izraelska vlada posljednjih godina ulaže značajna sredstva u obnovu arheoloških lokaliteta na Zapadnoj obali koji imaju židovski povijesni značaj. Premijer Benjamin Netanyahu poručio je da se ulaganjem u očuvanje baštine "čuva prošlost kako bi se osigurala budućnost", dok ministar baštine Amichai Eliyahu tvrdi da Izrael spašava lokalitete od propadanja i uništavanja.
S druge strane, izraelska organizacija Emek Shaveh, koja prati stanje arheološke baštine na Zapadnoj obali, upozorava da se arheologija koristi kao politički alat za jačanje izraelske kontrole nad teritorijem. Organizacija odbacuje tvrdnje o sustavnom palestinskom uništavanju arheoloških nalazišta te smatra da je stvarni cilj postupna aneksija područja.
Na Zapadnoj obali nalazi se nekoliko tisuća arheoloških lokaliteta, a Sebastia je postala simbol šire borbe u kojoj se isprepliću povijest, politika i teritorijalne pretenzije. Ishod spora mogao bi imati posljedice ne samo za očuvanje kulturne baštine, nego i za buduće odnose Izraela i Palestinaca.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas