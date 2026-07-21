Arheologija kao političko oružje: Borba za prošlost odredit će tko kontrolira budućnost

Lokalitet se nalazi u zoni C Zapadne obale, koja je prema Sporazumu iz Osla pod punom izraelskom kontrolom, dok se obližnji palestinski gradić nalazi u zoni B, gdje upravu dijele Izrael i Palestinska samouprava. Stanovnici tvrde da im je već sada otežan pristup arheološkom nalazištu te upozoravaju da bi izvlaštenje moglo ozbiljno ugroziti turizam i poljoprivredu, od kojih većina mještana živi.