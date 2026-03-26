Valentu oduzet Goranov vijenac zbog izjava o pedofiliji. Oglasilo se Društvo hrvatskih književnika

Upravni odbor Društva hrvatskih književnika objavio je u četvrtak da osuđuje etički neprihvatljive izjave svoga člana Milka Valenta, no neprihvatljivim drže i praksu naknadnoga oduzimanja jednom dodijeljene književne nagrade zbog pritiska medija i dijela javnosti.
Član DHK Milko Valent proglašen je dobitnikom Goranova vijenca za životno djelo 11. ožujka, da bi mu nagrada priopćenjem objavljenim na društvenim mrežama Goranova proljeća 25. ožujka bila oduzeta, podsjeća DHK u priopćenju.
"Osuđujući etički neprihvatljive Valentove izjave o pedofiliji iznesene u intervjuu za časopis 'Artikulacije', kao strukovna udruga ipak smatramo potrebnim ukazati na neprihvatljivu praksu naknadnoga oduzimanja jednom dodijeljene književne nagrade zbog pritiska medija i dijela javnosti", poručio je DHK.
Čin oduzimanja književne nagrade već proglašenom laureatu pokazuje neozbiljnost i neprofesionalnost prosudbenog povjerenstva koje je dodijelilo nagradu, čime se narušavaju ugled, vjerodostojnost i autoritet Goranovog proljeća kao jedne od najstarijih književnih manifestacija u Hrvatskoj, smatraju.
Valent je u intervjuu za Artikulacije 2022. izrazio stavove o pedofiliji na sljedeći način: "Korumpirani znanstvenici i liječnici, baš kao i neobrazovani svjetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, vjerojatno da ne bi izgubili posao. Jadno, tužno, ružno". Nastavio je potom kritizirati kažnjavanje osoba koje distribuiraju ili posjeduju dječju pornografiju i to riječima da se takva djela "kažnjavaju čak kaznom zatvora". Naveo je, između ostalog, da "u prirodi ljudi, dakle sisavaca, osobito starijih, postoji žudnja spolno općiti s mlađima", te da je riječ o nečemu "odavno poznatom u teoriji i praksi diljem svijeta". Izjavio je i da je pedofilija "prirodna seksualna orijentacija."
Iz Goranovog proljeća u priopćenju su istaknuli da su Valentove tvrdnje, napose one vezane uz pedofiliju i dječju pornografiju, neprihvatljive na svim razinama te da Goranov odbor i aktualni Goranov žiri ne mogu i ne žele stajati iza njih - ni osobno, ni kao javni radnici, roditelji, građani.
