VIDEO / Trump: "Steve, mogu li otkriti što nam je Iran poklonio?"

Predsjednik Donald Trump izjavio je danas da je tajanstveni “poklon” za koji je ranije ovog tjedna rekao novinarima da ga je Iran dao SAD-u u sklopu pregovora zapravo bilo 10 “brodova s naftom” koji su uspješno prošli kroz Hormuški tjesnac, ključni naftni prolaz.
Oglas
Trump je ranije ovog tjedna sugerirao da je ta gesta dobre volje pomogla diplomatskim naporima za okončanje rata – iako nije želio otkriti o čemu se točno radi. „Bio je to vrlo velik poklon, vrijedan ogromnog novca, i neću vam reći što je točno taj poklon, ali bio je to vrlo značajan dobitak“, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu u utorak, prenosi CNN.
Danas je Trump rekao da su SAD vodile „vrlo značajne razgovore“ s neimenovanim iranskim dužnosnicima te da je prolazak tankera kroz tjesnac dokaz da su pregovarači ozbiljni.
„Rekli su: ‘Da vam pokažemo da smo ozbiljni i iskreni, pustit ćemo vam osam brodova nafte, osam brodova, osam velikih brodova nafte’“, rekao je Trump, dodajući da su „bili u pravu i da su bili ozbiljni“ te da su brodovi plovili kroz Hormuški tjesnac pod pakistanskim zastavama.
Dodao je da su Iranci poslali još dva dodatna broda „kao ispriku za nešto što su rekli“. Prema Trumpu, taj je događaj pokazao SAD-u da „imamo posla s pravim ljudima“. Trump je također upitan smatra li da bi Iran trebao imati pravo naplaćivati prolaz brodovima kroz tjesnac. „Ne bi trebali imati to pravo, ali to pomalo rade“, rekao je.
U videu u nastavku vidimo točan trenutak kada se Trump obratio svom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu s pitanjem: "Steve, mogu li otkriti poklon?". Witkoff mu je odgovorio sa "Možete učiniti što god želite", nakon čega je Trump "otkrio poklon".
President Trump on comments about Iran's "present" to U.S.: "Steve, can I reveal the present?"— CSPAN (@cspan) March 26, 2026
Steve Witkoff: "You can do anything you want."
Trump: "They said, 'To show you the fact that we're real…we're going to let you have 8 boats of oil.'" pic.twitter.com/LjBOhZE2LX
"Nije me briga" za sklapanje dogovora s Iranom, kaže Trump
Na istoj sjednici Trump je rekao da ga nije briga hoće li postići dogovor s Iranom, naglašavajući tvrdi stav dok SAD signalizira da je spreman nastaviti vojne operacije.
„Danas sam pročitao priču da sam očajan da postignem dogovor. Nisam“, rekao je Trump tijekom sjednice vlade u Bijeloj kući. „Upravo suprotno od očajnog. Nije me briga.“
„Zapravo, imamo još ciljeva koje želimo pogoditi prije nego što odemo“, dodao je Trump. Trumpovi komentari dolaze u trenutku kada je rekao da je na iranskim čelnicima da ga uvjere da zaustavi rat, upozorivši da će SAD nastaviti dalje ako Teheran trajno ne odustane od svojih nuklearnih ambicija.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas