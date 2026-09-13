KULTURNI PRESJEK
Vodič kroz najvažnije kazališne i filmske premijere koje ove jeseni ne smijete propustiti
Jesen ne donosi samo hladnija jutra i padanje lišća, nego za sve poklonike filmske i kazališne umjetnosti predstavlja početak najzanimljivijega dijela godine. To je razdoblje u kojemu filmske kuće i pozornice konačno ispunjavaju najave i očekivanja građena tijekom ljeta.
Ova je sezona iznimno bogata ponudom, pa će svi koji prate umjetnička događanja doći na svoje. Filmske kuće svoje najvrednije i najambicioznije naslove tradicionalno čuvaju upravo za jesenske mjesece, znajući da u to doba publika s posebnom pažnjom bira sadržaje koje želi pogledati.
Što donosi rujan na filmskom platnu
Početak jeseni otvara novu sezonu s nekoliko vrlo zanimljivih naslova. U kinodvorane najprije stiže Practical Magic 2, dugoočekivani nastavak poznatog ostvarenja s kraja prošloga stoljeća, u kojemu se svojim ulogama vraćaju Sandra Bullock i Nicole Kidman. Za gledatelje koji su odrasli uz izvorni film, ovo predstavlja povratak omiljenim likovima, pri čemu će kvaliteta režije, scenarija i odnosa među glavnim glumicama pokazati hoće li opravdati visoka očekivanja ili ostati u sjeni izvornika.
Isti tjedan donosi i raskošnu povijesnu dramu smještenu u daleku prošlost, u kojoj se prikazuje seljački ustanak protiv kraljevske vlasti. Riječ je o filmu The Uprising, u kojemu Andrew Garfield tumači vođu pobune protiv Rikarda II., a redateljsku palicu drži Paul Greengrass. Povijesni filmski žanr rijetko uspijeva ostvariti pravu ravnotežu između vanjskog učinka i smislene radnje, no ovaj naslov ima veliku ambiciju to postignuti, pri čemu glavna glumačka postava daje čvrst temelj za uspjeh.
Na rasporedu se ističe i napeti triler Runner o bivšemu vojniku kojega obična dostava uvuče u opasnu utrku s vremenom. Alana Ritchsona u glavnoj ulozi prati Owen Wilson, a predvidljiva zamisao u ovom slučaju ovisi o samoj izvedbi, pa spoj opuštenog i energičnog glumačkog pristupa stvara napetost kakvu jesenska publika i priželjkuje. Ovakav tip filma izvrsno funkcionira kada je radnja jasna i kada u njoj nema zastoja.
Rujan istodobno nudi i najviše naslova za širu publiku. The Mandalorian and Grogu prvi put prenosi popularnu televizijsku priču na veliko platno, s Pedrom Pascalom i Jeremyjem Allenom Whiteom, dok Toy Story 5 nakon dugog čekanja vraća Woodyja i Buzza. Ljubitelji napetijeg izraza dobivaju novu obradu Resident Evila iz ruku Zacha Creggera, a Mayday Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha spaja akciju i komediju u naslovu koji cilja na najširi krug gledatelja. Za obiteljski izlazak tu je i Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom.
Listopad: između akcije i psihološke dubine
Početkom jeseni u kina stiže dugoočekivana filmska obrada iznimno popularnoga romana. Verity je napeti psihološki triler o gostujućoj spisateljici koja otkriva mračne tajne svoje slavne kolegice, a nose ga Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Dok je čitateljska publika već dobro upoznata s radnjom, ljubitelji filma tek trebaju otkriti sve pojedinosti, pri čemu glumačka preciznost u prikazu složenih likova ovaj projekt čini posebno zanimljivim.
Ubrzo nakon toga na rasporedu je i Tenzing, životopisna drama o nepalskome planinaru koji se s partnerom prvi popeo na sam vrh najviše planine na svijetu, s Willemom Dafoeom i Tomom Hiddlestonom. Priča je smještena u izniman vizualni ugođaj planinskih krajolika, a prikazi stvarnih ljudi i njihovih velikih postignuća uvijek nose posebnu odgovornost. Upravo ta činjenica čini životopisni žanr zahtjevnijim od izmišljenih priča, jer prikazani život zaslužuje potpunu točnost i poštovanje.
Sredina jeseni donosi naslove koji se natječu za pozornost zahtjevne publike. The Social Reckoning, nova suradnja Aarona Sorkina i Jeremyja Allena Whitea, spaja vrhunsku glumačku postavu s prepoznatljivim, brzim načinom pripovijedanja, što u konačnici može donijeti ili izniman uspjeh ili potpuno razočaranje. Drugo ostvarenje, Klara and the Sun prema nagrađivanom romanu Kazua Ishigura, priča je o umjetnom prijatelju koji teži za slobodom. Izvornik odlikuje specifičan i prigušen ugođaj, pa će njegova pretvorba u vizualni oblik biti jedna od najzanimljivijih provjera ove sezone, pri čemu Jenna Ortega ponovno dokazuje da može nositi zahtjevne uloge bez suvišnog pretjerivanja.
Listopad je istodobno i najraznovrsniji mjesec sezone. Street Fighter s Jasonom Momoom i Andrewom Kojijem vraća poznatu videoigru na platno, Whalefall Josha Brolina nudi klaustrofobičnu priču o ronilačkom spuštanju, a Wicker, s Peterom Dinklageom, Elizabeth Debicki i Olivijom Colman, donosi mračnu obradu književnog predloška. Uz njih stižu i nova ekranizacija Austeničina Razuma i osjećaja, superjunački Clayface te Digger, gorka komedija s Tomom Cruiseom. Poklonici dokumentarnoga izraza dobivaju Muska Alexa Gibneyja i film o Normu Macdonaldu.
Studeni: kad sezona dostiže vrhunac
Studeni tradicionalno donosi najžešću borbu za naklonost publike, ali i najbogatiji izbor za sve ljubitelje filma. U kinodvorane stiže The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, novi nastavak iznimno uspješnog serijala koji nas vraća u poznati izmišljeni svijet Panema. Ovaj put radnja prati mladog Haymitcha Abernathyja i njegove prve teške borbe, čime se stavlja na kušnju dugovječnost cijeloga serijala. Glavno je pitanje hoće li novi glumački nositelj uspjeti stvoriti samostalan i upečatljiv lik koji može stajati neovisno o slavi svojih prethodnika, a odgovor na to publika će doznati već u prvim danima prikazivanja.
Tjedan dana ranije u ograničenu prikazivačku mrežu stiže Paper Tiger, nova obiteljska drama s iznimnom glumačkom postavom koju čine Scarlett Johansson, Miles Teller i Adam Driver. Riječ je o priči o dvojici braće i propasti njihovih životnih snova, pod redateljskom palicom Jamesa Graya, autora koji ne pristaje na površnost. Njegovi filmovi od gledatelja traže strpljenje, ali zauzvrat nude dubinu, pa dosljedan prikaz obiteljskih odnosa i neostvarenih težnji čini ovaj projekt iznimno vrijednim čekanja.
Sam kraj jeseni nudi i The Adventures of Cliff Booth, samostalni nastavak građen na temelju poznate filmske uspješnice, u kojemu sporedni lik Brada Pitta dobiva vlastitu priču pod vodstvom Davida Finchera. Spoj poznatoga glumačkog lica i iznimno precizne redateljske ruke djeluje vrlo privlačno. Preostaje samo vidjeti hoće li ovaj film izgraditi vlastitu prepoznatljivost ili će živjeti isključivo od uspomena na izvornik, no budući da je riječ o autoru koji nikada ne bira lakša rješenja, može se očekivati slojevito ostvarenje.
Uz njih, posljednji mjesec sezone otvara i blagdanski dio programa. Ebenezer: A Christmas Carol s Johnnyjem Deppom i Rupertom Grintom donosi novo čitanje Dickensova klasika, dok Focker In-Law vraća Roberta De Nira i Owena Wilsona u poznatu komedijsku postavu. Animirani Hexed s glasom Hailee Steinfeld i The Cat in the Hat ciljaju na najmlađe gledatelje, a Madden, s Nicolasom Cageom i Christianom Baleom, te Godzilla Minus Zero zaokružuju ponudu za one koji traže nešto potpuno drugačije.
Pozornica koja ne oprašta pogreške
Dok pokretne slike zauzimaju najveći dio medijskog prostora, kazališne kuće ove jeseni pripremaju neke od najzanimljivijih premijera u okruženju. Zagrebački HNK novu je sezonu najavio pod nazivom „100 % kazalište”, a Dramu otvara Shakespeareov Richard III. u režiji Vite Taufera i uz glazbu Mate Matišića, nastao u koprodukciji s Dubrovačkim ljetnim igrama i varaždinskim HNK-om. Slijedi hrvatska premijera drame Raseljene Tene Štivičić u režiji Nine Rajić Kranjac, koja se bavi pitanjima doma, migracija i povratka, a na repertoaru su i Krležina Gospoda Glembajevi u režiji Paola Magellija te Opasne veze Christophera Hamptona u režiji Janusza Kice.
Operni dio sezone počinje četvrtim izdanjem Zagrebačkog opernog festivala i Verdijevom Aidom, nakon čega dolazi Bizetova Carmen pod ravnanjem Piera Giorgija Morandija i u režiji Piera Francesca Maestrinija, a zatim Straussova Saloma. Balet HNK-a od ove sezone vodi Denis Matvienko, koji program otvara večeri posvećenom koreografu Mauru Bigonzettiju, dok se poslije nje na pozornicu vraća Bajadera Ludwiga Minkusa u verziji Natalije Makarove. Kroz novi ciklus europskoga kazališta zagrebačka publika dobiva i gostovanja Berliner Ensemblea, sofijskoga Nacionalnog kazališta Ivan Vazov te ljubljanskoga Slovenskog mladinskog gledališča. Redatelji koji stvaraju na malim, pokusnim scenama često pokazuju smjer kojim će velike ustanove krenuti tek godinama poslije.
Razlika između pozornice i ekrana nije samo tehničke naravi, nego je usko povezana sa samim osjetilnim doživljajem. U kinodvorani sjedite u mraku i gledate u platno, dok u kazalištu boravite u prostoru u kojemu se sve zbiva u stvarnome vremenu, pred vašim očima, bez mogućnosti ponavljanja ili naknadnog uređivanja. Ta osjetljivost izvedbe i živa napetost između glumca i gledatelja nude nešto što ni najskuplji filmski naslovi ne mogu pružiti. Upravo se u tome krije trajna privlačnost pozornice, pa se kazališna i filmska umjetnost ne natječu, nego se međusobno dopunjuju, pružajući publici rijetku pogodnost izbora između dvaju različitih oblika doživljaja i suosjećanja.
Kako odabrati što ne propustiti
Predstojeća je sezona iznimno bogata ponudom, a slobodnog je vremena malo. Publiku koja traži napetost i brz ritam radnje oduševit će Runner, Whalefall i Verity, dok bi poklonici tematske dubine i društvene stvarnosti na vrh svojih lista trebali staviti Tenzing, Paper Tiger i The Uprising. Za obiteljski izlazak koji nadilazi uobičajene crtane sadržaje, Toy Story 5 i raskošne povijesne drame nude dovoljno vanjskog ugođaja, a da pritom ne izgube na smislu.
Kazališne predstave, s druge strane, valja posjetiti bez previše pretpostavki o samome sadržaju. Sasvim je dovoljno znati da se priprema novost, dok se sve ostalo zbiva u samoj dvorani, u trenutku kada se ugase svjetla i izvođač ugrabi dah prije prvih izgovorenih riječi.
Jesensko razdoblje pruža sasvim dovoljno razloga da se odlože pametni telefoni, sjedne u miru i prepusti dobroj priči. Neovisno o tome radi li se o platnu ili pozornici, ovako bogate sezone dolaze samo jednom u godini i uistinu ih vrijedi iskoristiti.
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