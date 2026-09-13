Vodič kroz najvažnije kazališne i filmske premijere koje ove jeseni ne smijete propustiti

Razlika između pozornice i ekrana nije samo tehničke naravi, nego je usko povezana sa samim osjetilnim doživljajem. U kinodvorani sjedite u mraku i gledate u platno, dok u kazalištu boravite u prostoru u kojemu se sve zbiva u stvarnome vremenu, pred vašim očima, bez mogućnosti ponavljanja ili naknadnog uređivanja. Ta osjetljivost izvedbe i živa napetost između glumca i gledatelja nude nešto što ni najskuplji filmski naslovi ne mogu pružiti. Upravo se u tome krije trajna privlačnost pozornice, pa se kazališna i filmska umjetnost ne natječu, nego se međusobno dopunjuju, pružajući publici rijetku pogodnost izbora između dvaju različitih oblika doživljaja i suosjećanja.