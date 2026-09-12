Kako je osumnjičenik za ubojstvo supruge uspio počiniti suicid u zatvoru? Oglasio se šef Uprave

"Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je ovdje postojao određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno s drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten s povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će naposljetku uroditi plodom, međutim, unatoč tome, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo", rekao je Penić.