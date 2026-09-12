Zvonimir Penić
Kako je osumnjičenik za ubojstvo supruge uspio počiniti suicid u zatvoru? Oglasio se šef Uprave
Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić izjavio je u subotu da je u slučaju osumnjičenika za ubojstvo supruge u Slatini, koji je danas počinio samoubojstvo u zatvoru, postojao rizik zbog čega je iz preventivnih razloga bio smješten u sobi s drugim zatvorenicima.
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"Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je ovdje postojao određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno s drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten s povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će naposljetku uroditi plodom, međutim, unatoč tome, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo", rekao je Penić.
Dodao je da je nakon prijma u istražni zatvor u četvrtak, u kasnim večernjim satima, proveden uobičajeni postupak prijma, uključujući liječnički pregled, a tijekom petka sa zatvorenikom su obavili razgovor službenici osiguranja i tretmana, pri čemu "ništa nije ukazivalo na to da bi se moglo dogoditi ono što se dogodilo".
Naveo je da su o događaju odmah obaviještena sva nadležna tijela te pokrenute uobičajene procedure koje se provode u slučaju smrti ili samoubojstva u zatvorima i kaznionicama, uključujući obavještavanje nadležne policijske postaje, osiguranje mjesta događaja, provođenje očevida te obavještavanje sudova i obitelji.
Upitan hoće li biti unutarnjih provjera, Penić je odgovorio da to ovisi o nalazima obdukcije i izvješćima koja će biti zaprimljena u zakonskom roku.
"Nakon toga će ovo kazneno tijelo, dakle Zatvor u Zagrebu, dostaviti sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji Ured za zatvorski sustav. Onda ćemo mi, u središnjem uredu, gdje imamo Službu za unutarnju kontrolu, donijeti odluku ima li potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile tom slučaju", pojasnio je.
Upitan predstavlja li slučaj samoubojstva dokaz manjka pravosudnih policajaca, Penić je rekao da je broj službenika u smjeni bio uobičajen za vikend te da ne vjeruje da bi veći broj pravosudnih policajaca spriječio takav događaj, no dodao je da se, s obzirom na to da je riječ o smrti, ne bi upuštao u paušalne ocjene.
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije priopćilo je ranije u subotu da je istražni zatvorenik M.P., osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini počinjeno 8. rujna, počinio samoubojstvo u Zatvoru u Zagrebu.
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