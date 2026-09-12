Mini rekonstrukcija na Markovu trgu: Marija Vrhovski ulazi u Sabor, dvije državne tajnice mijenjaju pozicije

Sanjin Strukic/PIXSELL

S prvim danom saborskog zasjedanja nakon ljetne stanke, u utorak 15. rujna, trebao bi se formalizirati prvi krug kadrovskih promjena u HDZ-u. Mini rekonstrukcija obuhvatit će Hrvatski sabor te Ministarstvo demografije i useljeništva i Ministarstvo zdravstva, a promjene u Vladi odvijat će se na razini državnih tajnika.

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Na dnevnom redu saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva trebao bi se naći prijedlog prema kojem će Marija Vrhovski preuzeti saborski mandat od Danijele Blažanović, koja je u Sabor ušla kao zamjena za bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.

Vrhovski je bivša ravnateljica Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade. Mandat joj je istekao u ožujku ove godine, a od tada Ured vodi kao vršiteljica dužnosti. Za v. d. ravnateljice imenovana je 17. ožujka 2026., do izbora novog ravnatelja, odnosno najdulje na šest mjeseci.

Blažanović će se baviti iseljeništvom

Na HDZ-ovoj izbornoj listi u VI. izbornoj jedinici Vrhovski je bila ispred Blažanović, pa je nakon Beroševa odlaska upravo ona trebala ući u Sabor. Međutim, tada je saborsko mjesto prepustila Blažanović i nastavila voditi Ured za opće poslove.

Sada će se situacija promijeniti. Vrhovski će preuzeti zastupnički mandat, dok bi Blažanović trebala prijeći u izvršnu vlast.

Prema informacijama novinarke Jutarnjeg lista Ivanke Tome iz HDZ-a, Vlada bi Blažanović trebala imenovati državnom tajnicom u Ministarstvu demografije i useljeništva, koje vodi Ivan Šipić iz Domovinskog pokreta.

Blažanović je pravnica, rođena je u Mostaru, gdje je završila Pravni fakultet, a na novoj bi se dužnosti trebala baviti pitanjima povezanima s hrvatskim iseljeništvom.

Željka Josić prelazi u Ministarstvo zdravstva

Dolazak Blažanović u Ministarstvo demografije i useljeništva povlači još jednu kadrovsku promjenu.

Aktualna državna tajnica u tom ministarstvu Željka Josić trebala bi prijeći u Ministarstvo zdravstva, koje vodi Irena Hrstić. Josić će tako i dalje obavljati dužnost državne tajnice, ali u resoru koji je povezan s njezinom strukom.

Josić je liječnica, specijalistica ginekologije i porodništva, a specijalizaciju je završila u Općoj bolnici u Sisku.

Time bi bio zaključen ovaj krug kadrovskih promjena povezanih sa VI. izbornom jedinicom.

U HDZ-u navode kako lokalne stranačke organizacije tijekom mandata znaju rotirati dio svojih saborskih zastupnika kako bi veći broj članova stekao iskustvo rada u zakonodavnoj vlasti. Nakon promjena u VI. izbornoj jedinici, moguće je da slične rotacije zatraže i druge HDZ-ove organizacije.

Vrhovski na čelu jedne od važnijih zagrebačkih organizacija HDZ-a

Posebnu pozornost, kako piše Jutarnji list, privlači ulazak Marije Vrhovski u Sabor zbog njezina položaja unutar zagrebačkog HDZ-a. Vrhovski je predsjednica HDZ-ove organizacije na Črnomercu, kojoj pripada i premijer Andrej Plenković.

Ta je organizacija nedavno bila u fokusu javnosti i zbog HDZ-ova europarlamentarca Tomislava Sokola te njegove supruge Ane Župić Sokol. Ona je dan prije izbora odustala od kandidature za predsjednicu stranačke Zajednice žena Katarina Zrinski, a Tomislav Sokol tada je tvrdio da je odluku donijela nakon snažnih pritisaka.

Vrhovski se u medijima već dulje spominje kao utjecajna članica HDZ-a, a proteklih godina pojavile su se različite spekulacije o njezinu mogućem političkom napredovanju.

Pojedini mediji spominjali su mogućnost njezina prelaska na neku od dužnosti u Vladi, a pojavile su se i tvrdnje da bi u budućnosti mogla biti HDZ-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba. Za sada, međutim, njezin sljedeći politički korak bit će ulazak u saborske klupe.