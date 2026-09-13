FOTO / Stotine ljudi bježale pred vatrom prema moru: U velikoj akciji evakuirano ih više od 600

Akciju je koordinirala Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) u suradnji s Lučkom kapetanijom Split, a cilj je bio spašavanje ljudi koji su se našli u pogibeljnim situacijama na moru te evakuacija osoba koje su pred vatrom stigle do obale na širem području Milne.