STRAŠNA NOĆ NA BRAČU
FOTO / Stotine ljudi bježale pred vatrom prema moru: U velikoj akciji evakuirano ih više od 600
Velika akcija spašavanja i evakuacije provedena je tijekom noći na zapadnoj strani Brača, gdje su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, turističkim brodovima evakuirano je ukupno 500 ljudi, dok je još 185 osoba ukrcano i prevezeno spasilačkim brodicama Lučke kapetanije Split i njezinih ispostava
Među ljudima koji su se našli u opasnosti bilo je djece, starijih i nemoćnih osoba.
Akciju je koordinirala Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) u suradnji s Lučkom kapetanijom Split, a cilj je bio spašavanje ljudi koji su se našli u pogibeljnim situacijama na moru te evakuacija osoba koje su pred vatrom stigle do obale na širem području Milne.
U akciju uključene brojne službe i privatna plovila
Spasilačka akcija počela je u subotu u 21.56 sati nakon niza dojava o većem broju ljudi na zapadnoj strani Brača koji su pokušavali pobjeći pred požarom. Vatra je u večernjim satima prijetila širem području Milne.
U spašavanje su uključene četiri spasilačke brodice Lučke kapetanije Split i njezinih ispostava u Milni, Hvaru i Makarskoj, tri plovila Postaje pomorske i aerodromske policije Split te jedan brod i dvije brodice Obalne straže RH.
Angažirana su i dva tegljača Brodospasa, dvije peljarske brodice, nekoliko brodica Hrvatske gorske službe spašavanja, dva turistička broda domaćih tvrtki te brojne privatne brodice.
Prije isplovljavanja prema mjestima evakuacije Lučka kapetanija Split u koordinaciji sa Zavodom za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije organizirala je i ukrcaj zdravstvenih djelatnika na spasilačke brodice kako bi se, bude li potrebno, evakuiranima odmah mogla pružiti medicinska pomoć.
Angažiran i brod "Omiš"
Kako je tijekom noći rastao broj ljudi koji su pred požarom pristizali prema obali, akcija je dodatno proširena.
Na zahtjev Lučke kapetanije Split oko 00.30 sati angažiran je brod Obalne straže RH "Omiš", na kojem je organiziran prihvat i daljnje zbrinjavanje osoba evakuiranih morskim putem iz uvala Osibova. U akciju su uključena i dva brza broda klase Modrulj.
Prema preliminarnoj procjeni Lučke kapetanije Split, nakon dojave o ozbiljnoj požarnoj opasnosti u pogibeljnim situacijama nalazilo se oko 200 ljudi, među kojima su bila djeca te starije i nemoćne osobe.
Od tog broja, 185 ljudi ukrcano je i prevezeno spasilačkim brodicama Lučke kapetanije Split i njezinih ispostava.
Istodobno se odvijala znatno šira evakuacija. Do 4 sata ujutro angažiranim turističkim brodovima evakuirano je ukupno 500 ljudi, izvijestilo je Ministarstvo.
Nakon evakuacije nastavili pretraživati obalu
Nakon završetka glavnog dijela evakuacije službenici triju ispostava splitske Lučke kapetanije nisu napustili područje.
Spasilačkim brodicama i uz pomoć reflektora nastavili su detaljno pretraživati opožareni dio bračke obale i okolno morsko područje kako bi provjerili je li još netko ostao ugrožen ili treba pomoć.
Iz Ministarstva navode da će se koordinirane spasilačke aktivnosti nastaviti punim intenzitetom sve dok traje neposredna opasnost za ljude na području Brača zahvaćenom požarom.
Informacije o akcijama spašavanja kontinuirano se prosljeđuju Županijskom centru 112 Split i Postaji pomorske i aerodromske policije Split.
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