DESNIČARSKI EKSTREMIZAM
Lokalni izbori u Njemačkoj pod povećalom: U Donjoj Saskoj AfD je pod nadzorom tajnih službi
U nedjelju se održavaju izbori u okruzima, gradovima i lokalnim samoupravama njemačke savezne pokrajine Donje Saske, samo tjedan dana nakon povijesne pobjede krajnje desnice u istočnonjemačkoj saveznoj zemlji Saska-Anhalt te uoči dvaju ključnih izbora na državnoj razini.
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Iako lokalni izbori obično ne privlače mnogo pozornosti, oči su ove nedjelje uprte u Donju Sasku, nakon velike pobjede stranke Alternativa za Njemačku (AfD) na izborima 6. rujna te uoči izbora u gradu-državi Berlinu i saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje 20. rujna.
Iako je ta krajnje desna stranka ostvarila značajan rast na istoku te postala popularnija i na zapadu nije ni približno toliko snažna u Donjoj Saskoj i drugim zapadnim saveznim zemljama kao na području bivše Istočne Njemačke.
Na lokalnim izborima u Donjoj Saskoj 2021. godine, AfD je na razini okruga osvojio tek 4,6 % glasova.
AfD pod nadzorom tajnih službi
Podružnica AfD-a u toj saveznoj zemlji sada je pod nadzorom domaće sigurnosne službe zbog sumnje na desničarski ekstremizam, što stranka pravnim putem nastoji osporiti.
Četvorici kandidata AfD-a onemogućeno je sudjelovanje na izborima zbog dvojbi u njihovu odanost ustavnom poretku.
Oko 6,3 milijuna stanovnika te savezne zemlje koja se proteže od Sjevernog mora do gorja Harz ima pravo glasa pri izboru gradonačelnika, čelnika okruga i članova lokalnih vijeća.
Godinu dana prije sljedećih izbora za parlament, ovi izbori pružaju uvid u raspoloženje u toj zemlji kojom upravlja koalicija socijaldemokrata (SPD) i Zelenih.
Glasovanje se odvija u sjeni pojačanih planova za smanjenje troškova u proizvođaču automobila Volkswagenu, u kojem Donja Saska ima vlasnički udio.
Eventualni drugi krug izbora održat će se 27. rujna.
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