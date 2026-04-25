ZagrebDox: Veliki pečat osvojio film "Lisica pod ružičastim Mjesecom“
Film "Lisica pod ružičastim Mjesecom“ Mehrdada Oskoueija i Soraye Akhlaghi osvojio je Veliki pečat u međunarodnoj konkurenciji, a "Planina se neće pomaknuti“ Petre Seliškar,u regionalnoj konkurenciji 22. ZagrebDoxa, čiji je natjecateljski dio završio u subotu dodjelom nagrada.
"Snažan i poetičan film nastao prema fascinantnoj suradnji. Svi formalni elementi filma imaju jasnu svrhu u prikazivanju aktualne globalne teme kroz sirovu i intimnu perspektivu jednog nezaboravnog lika. Sorayin iskreni portret njezine borbe još ćemo dugo pamtiti“, stoji u obrazloženju međunarodnog žirija ZagrebDoxa za iranski film „Lisica pod ružičastim Mjesecom“.
Mehrdad Oskouei rekao je u video poruci kako ova nagrada ima posebnu težinu zbog toga što mnogi njegovi kolege koji su radili na filmu sada žive u ratu. "Dokumentarni film je svjedok, sjećanje i poezija. Nadamo se da će ovaj film prenijeti poetsku poruku mira i nade preko granica", istaknuo je.
Posebno priznanje u međunarodnoj konkurenciji dobio je film „Srebro“ Natalije Koniarz, a žiri je „zadivila gotovo taktilna slikovnost u prikazivanju preživljavanja pod pritiskom okrutnih uvjeta rada“. Isti film dobio je i Mali pečat za najbolji film mladog autora do 35 godina.
Nagrađena i "Plenina se neće pomaknuti"
Regionalni žiri ustvrdio je kako redateljica njihovog laureata, filma „Planina se neće pomaknuti“ Petre Seliškar, dok polako razotkriva tradiciju koja nestaje u suvremenom društvu, atmosferično bilježi surovi planinski krajolik i nježne veze među glavnim likovima. „Očaravajući vizualni jezik i zvučni krajolik filma odvodi nas u meditativno stanje, dok istovremeno duboko propituje napetost života uhvaćenog između slobode i svrhe vlastitog postojanja“, ocijenio je.
Posebno priznanje od regionalnih filmova dobio je „Mirna dolina“ Sebastijana Borovčaka, „dramaturški elokventan film koji precizno prati protagonisticu u želji da otkrije odjeke nestalih, nudeći nam nježnu i poetsku perspektivu, dok istodobno postavlja važna pitanja o ljudima koje europski migracijski sustav odlučuje zaboraviti.“
Nagrađeni "Omama", "Zemlja muškaraca", "Lomeći prepreke"
Žiri zadužen za kratki film i mlade autore dodijelio je Mali pečat za najbolji kratki film „Omami“ Martina Herra, „za izvrsnu uporabu kombinirane tehnike kojom se slika dirljiv i iskren portret članice obitelji koja razmišlja o životu, smrti i samoći.“
Posebno priznanje isti žiri dao je filmu „Zemlja muškaraca“ Mariam Bakacho Khatchvani, za „gorak prikaz hrabrosti u jeku sistemske opresije i kulturnih uvjerenja” i „rijedak pogled na unutarnji sukob unutar zajednice koji omogućuje likovima da u potpunosti budu ono što jesu.“
Nagrada Movies That Matter dodijeljena je filmu „Lomeći prepreke“, Mohammadreze Eynija i Sare Khaki, „koji otkriva svakodnevnu borbu za dostojanstvo, jednakost i slobodu kroz intimna razmišljanja glavnog lika” i „ne priča samo priču o jednoj ženi, nego donosi aktualno promišljanje o svijetu gdje temeljna prava žena još uvijek nisu datost.“
Tko je još nagrađen?
Članice FIPRESCI-ja svoju nagradu dodijelile su filmu „Slet 1988“ Marte Popivoda koja, obrazloženo je, dovodi višestruke slojeve u dijalog opisujući luk između prošlosti i sadašnjosti kroz tijelo plesačice i pokazuje koliko snažno film može reartikulirati složena, neriješena politička pitanja.
Nagradu Teen Dox osvojio je film „Sjećanja prozora“ Mehraneh Salimian i Amina Pakparvara, u čijem se središtu nalazi suvremena stvarnost obilježena društvenim nemirima i osobnim borbama, no ono što ga čini posebnim jest način na koji tu stvarnost približava gledatelju.
Zahvalivši na nagradi autori su videom poručili kako Iran prolazi jedno od najtežih perioda u svojoj suvremenoj povijesti, gdje je dosadašnji otpor represivnoj vlasti još više otežan ratom kojega režim koristi za još veći pritisak na svoje protivnike.
Posebno priznanje istog žirija, sastavljenog od učenika zagrebačke X. gimnazije, osvojio je film „Ono što mi krade san“ Niklasa Gyberga Ivarssona „intiman i snažan dokumentarac koji se ne oslanja na radnju, već na iskrene ispovijedi protagonista o strahovima, nesigurnostima i svakodnevnim borbama.”
Nagrada Počasni Pečat, koju dodjeljuje direktor festivala Nenad Puhovski, pripala je švicarskom redatelju i producentu Christianu Freiju.
Proteklih tjedan dana u kinima Kaptol Boutique Cinema prikazano je 112 dokumentarnih ostvarenja u šesnaest programskih cjelina, u međunarodnoj konkurenciji bilo je dvadeset filmova, a u regionalnoj njih osamnaest.
Puhovski: Hvala na tišini u kojoj gledatelji zastanu da promisle o filmu
„Posljednjih godina ustalio se običaj da publika nakon premijera i na festivalima stojećim ovacijama isprati film i autore što mi izaziva sve veću nelagodu jer, kako se ponavlja, počinje nalikovati zadanom festivalskom ritualu, produžetku glamura crvenog tepiha umjesto spontanoj reakciji gledatelja”, rekao je direktor i osnivač ZagrebDoxa Nenad Puhovski na dodjeli.
Dodao je kako ZagrebDox nije takav festival, a smatra i da bi bilo neprilično tako reagirati na filmove koji govore o ratovima, uništavanju prirode, zatiranju osobnih sloboda, rodnim pitanjima i tehnologiji koja se razvija brže nego što je možemo razumjeti ili kontrolirati.
Puhovski je zahvalio autorima „na tišini koju njihovi filmovi stvaraju kada gledatelji zastanu da promisle, na trenucima zadržanog daha koji prethodi pljesku, na tihoj refleksiji koju su ti filmovi očito zaslužili”, kao i na pljesku, „možda skromnijem, ali onom pravom koji im pripada za dug i mukotrpan rad, za dolazak u Zagreb.”
„Stoga su nagrade tek podsjetnik na te trenutke tišine, znak pažnje i zahvalnost na posvećenosti svijetu u kojem živimo, njegovim problemima i rijetkim, ali važnim trenucima veselja i zajedništva”, ustvrdio je.
Nagrada publike znat će se u nedjelju, kada će se tradicionalno prikazati najbolji filmovi, u programu The Best of Fest.
