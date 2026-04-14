ZagrebDox: Od punk otpora i Vlade Divljana do borbe za najbolju zobenu kašu

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox i ove godine donosi presjek suvremenih dokumentarnih ostvarenja od glazbenih priča i festivalskih uspješnica do portreta, tema odrastanja i klimatske krize kroz programe Glazbeni globus, Happy Dox, Festival Hits, Teen Dox i Green Dox.
Selekcija programa Glazbeni globus, ove godine donosi četiri dugometražna dokumentarca. "Iza osmijeha" redatelja Marka Đorđevića vraća nas u svijet Vlade Divljana, deset godina nakon njegove smrti, kada njegova obitelj otvara osobne arhive i otkriva dosad neviđene snimke – kućne videozapise, trenutke nastanka glazbe i fragmente života umjetnika čija je ostavština obilježila generacije, stoji u najavi. Film je nagrađen na Beldocs Film Festivalu i Dok’n’Ritam festivalu.
Film "Punk pod komunističkim režimom" Andreja Košaka, premijerno prikazan na DokuFestu, prikazuje Ljubljanu između 1977. i 1985., gdje mladi punkeri, unatoč represiji, stvaraju autentičan i snažan pokret otpora koji obilježava vrijeme i prostor u kojem nastaje.
Happy Dox donosi četiri naslova, među kojima su film "Zlatna kuhača" redatelja Constantinea Costija, o čovjeku koji nastoji očuvati tradiciju Svjetskog prvenstva u pripremi zobene kaše. "Najdraži muškarci na svijetu" redatelja Josefine Exner i Sebastiana Gerdesa donosi portret danskih muškaraca suočenih s promjenama društvenih uloga, otvarajući pitanje što danas znači biti muškarac u jednom od najprogresivnijih društava.
Filmovi koji su već odjeknuli na najvećim svjetskim festivalima okupljeni su u selekciji Festival Hits, koja donosi osam naslova. "Yanuni" Richarda Ladkanija, portret je Jume Xipaie, domorodačke vođe iz Amazone, žene koja se nalazi na prvoj liniji borbe za klimatsku pravdu. Film je nagrađen na São Paulo IFF-u te je dobio posebno priznanje udruženja International Documentary Association.
"Kabul, između molitvi" Aboozara Aminija donosi intiman pogled na život mladog talibanskog vojnika, izbjegavajući stereotipe i fokusirajući se na kompleksnost pojedinca oblikovanog ideologijom i okolnostima.
Teen Dox, donosi sedam filmova. "Niñxs" redateljice Kani Lapuerta, nagrađen na Molodist Film Festivalu i Melbourne Queer Film Festivalu, prati osam godina života Karle, transrodne djevojke iz Meksika. "Ono što mi krade san" Niklasa Gyberga Ivarssona okuplja glasove mladih iz različitih zemalja koji dijele svoje najdublje strahove i nesigurnosti. "+10k" redateljice Gale Hernández López prati mladog Pola u potrazi za uspjehom i identitetom u digitalnom dobu, a nagrađen je na festivalima i uvršten u program Quinzaine des Cinéastes u Cannesu.
Selekcija Green Dox donosi četiri filma, među kojima "Coriolisov učinak" redatelja Petra Loma i Corinne van Egeraat smješten na Zelenortskim otocima, rodnom mjestu snažnih uragana gdje klimatske promjene oblikuju svakodnevicu ljudi i životinja. Autori filma dolaze na ZagrebDox gdje će održati masterclass. "Klima na terapiji" Nathana Grossmana prati grupu znanstvenika koji u terapiji pokušavaju razumjeti vlastite emocije povezane s globalnim problemima koje istražuju.
ZagrebDox održat će se od 19. do 26. travnja u kinima Kaptol Boutiquea.
