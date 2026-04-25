FOTO, VIDEO / Propali pregovori SAD-a i Irana! Aragči otišao iz Islamabada, Trump otkazao putovanje Witkoffa i Kushnera u Pakistan

Pregovori SAD-a i Irana u Pakistanu su propali! Nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči otišao iz Islamabada, Donald Trump je povukao svoje pregovarače Stevea Witkoffa i Jarreda Kushnera
Pakistanski posrednici bili su "oprezno optimistični“ u vezi s mogućim razgovorima između Irana i SAD-a, nakon dolaska iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija u pakistansku prijestolnicu u sklopu turneje kroz tri zemlje.
18:16
FOX News: Trump otkazao putovanje Witkoffa i Kushnera
Donald Trump rekao je za Fox News da njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner više neće putovati u Pakistan na pregovore, prenosi ta televizija.
Citira se predsjednik koji je izjavio: "Imamo sve adute. Oni nas mogu nazvati kad god žele, ali više nećete ići na 18-satne letove da biste sjedili i razgovarali ni o čemu.“
Axios je izvijestio da je Trump rekao da otkazivanje putovanja njegovih izaslanika u Pakistan ne znači nastavak rata protiv Irana.
Na pitanje znači li to da će nastaviti rat, Trump je odgovorio: "Ne. To ne znači to. Još nismo razmišljali o tome“, prema istom izvoru.
Bijela kuća ranije je najavila da će Witkoff i Kushner u subotu otputovati u pakistanski glavni grad, ali je Iran isključio novi krug izravnih razgovora.
17:35
Pregovori u slijepoj ulici
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči iznio je u subotu rezerve prema američkim stavovima i rekao da je u Pakistanu objasnio principijelne stavove svoje zemlje, dok Islamabad posreduje novim naporima za okončanje rata u kojem su ubijene tisuće ljudi i koji je uzburkao globalna tržišta.
Arakči se sastao s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i drugim visokim dužnosnicima, ali nisu poznati detalji razgovora. Bijela kuća ranije je najavila da će posebni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i zet Jared Kushner u subotu otputovati u pakistanski glavni grad, ali je Iran isključio novi krug izravnih razgovora.
Arakči je prema iranskim izvorima napustio Islamabad.
Washington i Teheran nalaze se u skupoj slijepoj ulici jer je Iran uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokira iranski izvoz nafte.
Sukob ulazi u deveti tjedan, a Trump je ovog tjedna produljio primirje koje je počelo 24. lipnja. Rat je doveo cijene energije do višegodišnjih maksimuma, potaknuo inflaciju i umanjio izglede za globalni rast.
Arakči je "objasnio principijelne stavove naše zemlje u vezi s najnovijim događajima vezanima uz primirje i potpuni kraj nametnutog rata protiv Irana", priopćeno je na službenom ministrovom profilu na Telegramu.
Na pitanje o teheranskim rezervama prema američkim stavovima u pregovorima, iranski diplomatski izvor u Islamabadu rekao je Reutersu da "u principu iranska strana neće prihvatiti maksimalističke zahtjeve".
Američki ministar obrane Pete Hegseth ranije je novinarima rekao da Iran ima priliku postići "dobar dogovor".
"Iran zna da još uvijek imaju otvoren prozor da odluče mudro. Sve što trebaju učiniti jest odreći se nuklearnog oružja na smislen i provjerljiv način", rekao je Hegseth.
Arakči je u petak stigao u Islamabad. No glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova objavio je na X-u da se iranski dužnosnici ne planiraju sastati s američkim predstavnicima te da će zabrinutost Teherana biti prenesena posredniku Pakistanu.
Trump je rekao u petak Reutersu da Iran planira dati ponudu s ciljem zadovoljavanja američkih zahtjeva, ali da ne zna što ta ponuda podrazumijeva. Odbio je reći s kim Washington točno pregovara, ali je rekao da imaju posla "s ljudima koji su sada na vlasti".
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da su Sjedinjene Države posljednjih dana uočile određeni napredak s iranske strane te da se nada da će ga biti još više ovog vikenda. I američki potpredsjednik JD Vance spreman je otputovati u Pakistan.
15:57
Iz Teherana krenuli međunarodni letovi
Prvi put od početka rata koji su prije otprilike dva mjeseca pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, iz međunarodne luke u Teheranu krenuli su međunarodni letovi, izvijestili su državni mediji.
Zrakoplovi su poletjeli iz međunarodne zračne luke Imam Homeini u Teheranu na linijama za Istanbul, Muscat i saudijski grad Medinu, izvijestile su državna novinska agencija IRNA i državna televizija IRIB.
Medina je ključno odredište za muslimane koji žele obaviti hadž, godišnje islamsko hodočašće u Meku.
Iran je zatvorio svoj zračni prostor za civilni promet nakon što su SAD i Izrael 28. veljače počeli s napadima na zemlju.
Iran je odgovorio na napade udarima na zaljevske države saveznice Sjedinjenih Država, što je rezultiralo velikim poremećajima u globalnom zračnom prometu na ključnim čvorištima, među kojima su bili Dubai i Abu Dhabi, a zapadne zrakoplovne tvrtke letjele su dugim obilaznim rutama da bi izbjegle regiju.
Postupno ponovno otvaranje iranskoga zračnog prostora uslijedilo je usred primirja koje je na snagu stupilo u 8. travnja uz posredovanje Pakistana.
U ponedjeljak je iranska zrakoplovna uprava odobrila zračnoj luci u Mašhadu na sjeveroistoku zemlje da prihvaća i međunarodne letove, nastojeći na taj način smanjiti pritisak na zračnu luku u Teheranu.
Unatoč otvorenju, europske zrakoplovne tvrtke i dalje izbjegavaju iranski zračni prostor zbog neizvjesne sigurnosne situacije na Bliskom istoku i zbog povećane prijetnje civilnom zrakoplovstvu.
11:26
Izrael cilja stambene blokove u Khiamu, na jugu Libanona
Izraelska vojska izvela je bombardiranja u gradu Khiam na jugu Libanona, javlja naš dopisnik s terena.
Napadi, uključujući i one na stambene blokove, uslijedili su ubrzo nakon što je izraelska vojska objavila da nastavlja svoje napade na južni Libanon, unatoč produljenju primirja.
09:44
Haaretz: Izraelski vojnici pljačkaju po Libanonu
Haaretz je, pozivajući se na svjedočanstva izraelskih vojnika, otkrio raširenu pljačku civilne imovine u područjima južnog Libanona tijekom vojnih operacija.
Pljačka je uključivala kuće i poslovne objekte, pri čemu su vojnici uzimali razne predmete poput motocikala, televizora, umjetničkih djela i tepiha. Takve prakse ponavljale su se u velikim razmjerima i razvile u, kako se navodi, široko rasprostranjen fenomen unutar zona operacija.
Prema Haaretzu, i terenska i viša razina izraelskog vojnog zapovjedništva bile su upoznate s tim kršenjima, ali nisu poduzele odlučne mjere kako bi ih zaustavile niti su učinkovito pozvale odgovorne na odgovornost.
09:28
Izraelska vojska tvrdi da je napala tri mjesta u južnom Libanonu
Izraelska vojska priopćila je da su njezine snage pogodile tri različita područja u južnom Libanonu, navodeći da su u noćnim operacijama ciljale raketne bacače Hezbollaha.
Prema navodima izraelske vojske, pogođeni su ciljevi Hezbollaha u Deir El Zahraniju, Remanu i Al-Saamiyi na jugu Libanona.
09:10
Njemačka šalje minolovac za moguću operaciju u Hormuškom tjesnacu
Njemačka ratna mornarica šalje minolovac u Sredozemlje kako bi se pripremila za moguće raspoređivanje u Hormuškom tjesnacu, izjavio je ministar obrane Boris Pistorius.
Za njemačke novine Rheinische Post rekao je da će brod biti raspoređen zajedno sa zapovjednim i opskrbnim brodom, ali nije naveo kada.
Pistorius je rekao da preduvjeti za bilo kakvo raspoređivanje uključuju trajno primirje između SAD-a i Irana, pravni okvir prema međunarodnom pravu za operaciju te mandat njemačkog Bundestaga, donjeg doma parlamenta, prema navodima novinske agencije DPA.
Donald Trump više je puta kritizirao saveznike u NATO-u jer se nisu pridružili američko-izraelskim napadima na Iran.
Pistorius je istaknuo pomorske sposobnosti Njemačke, navodeći da ta zemlja tradicionalno ima vodeću ulogu unutar NATO-a u razminiranju.
08:40
VIDEO / Raste nasilje na okupiranoj Zapadnoj obali
Dok je pažnja svijeta usmjerena na Iran, nasilje izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali raste. The Economist analizira kako doseljenici prisvajaju sve više teritorija, osnaženi prešutnom i otvorenom podrškom vlade Benjamina Netanyahua.
08:36
"Trump šalje na pregovore ljude koji više predstavljaju Izrael nego Sjedinjene Države"
Profesor Sveučilišta u Teheranu dr. Hassan Ahmadian:
„Trump šalje na pregovore ljude koji više predstavljaju Izrael nego Sjedinjene Države. Zbog toga pregovori postaju izuzetno teški i ne može se postići nikakav napredak.“
Predsjednik Trump ponovno je ovog vikenda poslao posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera u Pakistan radi razgovora.
Izvor: AJ Arabic
08:20
SAD prenosi streljiva prema Bliskom istoku
Satelitski radarski podaci pokazuju da američki zračni most za transport streljiva prema Bliskom istoku nije prekinut ni u jednom trenutku, prema izraelskim izvješćima.
