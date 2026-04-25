FOTO, VIDEO / Propali pregovori SAD-a i Irana! Aragči otišao iz Islamabada, Trump otkazao putovanje Witkoffa i Kushnera u Pakistan

Donald Trump rekao je za Fox News da njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner više neće putovati u Pakistan na pregovore, prenosi ta televizija.

Citira se predsjednik koji je izjavio: "Imamo sve adute. Oni nas mogu nazvati kad god žele, ali više nećete ići na 18-satne letove da biste sjedili i razgovarali ni o čemu.“

Axios je izvijestio da je Trump rekao da otkazivanje putovanja njegovih izaslanika u Pakistan ne znači nastavak rata protiv Irana.

Na pitanje znači li to da će nastaviti rat, Trump je odgovorio: "Ne. To ne znači to. Još nismo razmišljali o tome“, prema istom izvoru.

Bijela kuća ranije je najavila da će Witkoff i Kushner u subotu otputovati u pakistanski glavni grad, ali je Iran isključio novi krug izravnih razgovora.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči iznio je u subotu rezerve prema američkim stavovima i rekao da je u Pakistanu objasnio principijelne stavove svoje zemlje.

Arakči je prema iranskim izvorima napustio Islamabad.

Washington i Teheran nalaze se u slijepoj ulici jer je Iran uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokira iranski izvoz nafte.