dan prije dodjele nagrada
ZagrebDox: Filmovi o Elonu Musku, Kennyju Dalglishu i Gazi, festivalski dan prepun provokativnih priča
Dan prije dodjele nagrada ZagrebDox nastavlja s gustim rasporedom projekcija, filmovima koji se na festivalu prikazuju drugi put, ali i onima koje će publika vidjeti premijerno, u širokom rasponu tema - od mladih koji sanjaju bolji život do biografskih priča rock glazbenika i nogometaša.
Festivalski dan počinje u 13,30 sati repriznim izložbama i radijskim dokumentarcima, kao i filmovima "Mora li i konj raditi?" o surovosti ruralnog života, i "Razotkrivanje Elona Muska: Eksperiment Tesla".
Nastavlja se glazbenom biografijom "Monk, u komadima", humornom minijaturom "Pedro Tomás objašnjava svijet" i "Sanatorijem" o ukrajinskom lječilištu čija popularnost nije ometena ratom te festivalskim hitom "Bili smo statisti" o paru uključenom u snimanje „Apokalipse danas”.
Tu su i film "Flana", opisan kao autobiografski proces samospoznaje, "Slonovi duhovi" Majstora Doxa Wernera Herzoga i međunarodni takmac "Jedna u milijun".
U nastavku retrospektive švicarskog redatelja Christiana Freija prikazuje se film "Postanak 2.0" koji promatra surov i opasan život tzv. lovaca na mamute na sjeveru Sibira, a njihova otkrića privlače također ruske i južnokorejske istraživače klonova u potrazi za mamutovim DNK.
Od 17 sati slijedi niz Teen Doxova o mladima u egzistencijalnoj tjeskobi i osobnim izazovima. U filmu "+10k" Gale Hernández López duhovito ocrtava snove o bogatstvu gubitnika Pola, a u "Kako postati bogat, ispunjen i opušten" Amélie Hardy prati skupinu mladih prati na nadrealističkom profesionalnom usmjeravanju.
Film "Ni boga ni oca" Paula Kermareca problematizira oslanjanje na internet u nastojanju da se snađemo u svijetu, dok"Sjećanja prozora" Mehraneh Salimian i Amina Pakparvara političko nasilje prikazuje iz tinejdžerske perspektive.
Ponovno se prikazuju "Vučja gozba" i "Biti u rodu s Johnom Malkovichem", kao i potresno "Sjećanje" Vladlene Sandu, koja će nakon filma govoriti o značaju razračunavanja s traumama.
Na programu su još filmovi "Tako je moralo biti" u kojem redatelj Olivér Márk Tóth trasira brdovit put nadarenog tinejdžera iz mađarskog sela u svjetsku rap zvijezdu i autobiografske "Ispovijesti jednog madeža" o tradiciji i smrtnosti.
Za petak su najavljene i prve projekcije nekoliko filmova, među kojima i potresnog festivalskog hita "Zavarene zajedno" Anastasije Mirošničenko o zavarivačici ustrajnoj u tome da zaštiti svoju malu polusestru od surovosti svijeta.
Tu su i dva regionalna naslova o napetosti između emigracije radi boljeg života i istinskog pripadanja - "Ovaj poželjni stroj" Mine Simendić o tome čega se čovjek mora odreći da bi živio u 'obećanoj zemlji' i "Tragovi pripadanja" Tatjane Božić o uklapanju u strana društva i obiteljskim odnosima, o čemu će govoriti i nakon projekcije.
Od 19,30 sati prikazuje se "Bolje poludjeti u divljini" Mira Rema o ostarjelim blizancima koji usred prirode počinju gajiti nade u različite budućnosti, nakon čega slijede biografski filmovi - "Iza osmijeha" Marka Đorđevića posvećen Vladi Divljanu i "Čovjek lavina" Slobodanke Radun o bubnjaru Dragoljubu Đuričiću.
Večernji program donosi projekcije triju kratkih filmova o političkom nasilju u Palestini – "Sreća" o suvremenom genocidu u Gazi,, "Isprepletena sjećanja" o Drugoj intifadi u filmu i "Djeca: „Bila su, a više ih nema“ o izraelskim protivnicima genocida.
Prikazat će se i „Portret sadašnjosti”, eksperimentalni dokumentarac snimljen u cijelosti tjelesnom kamerom koju nose ljudi iz različitih dijelova svijeta.
Dn završava festivalskim hitom "Yanuni" Richarda Ladkanija, portretom domorodačke poglavice koja se uključuje u borbu za klimatsku pravdu i biografskim filmom o britanskoj nogometnoj legendi, "Kenny Dalglish" Asifa Kapadije.
Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox održava se u kinima Kaptol Boutiquea do 26. travnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare