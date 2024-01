10 znakova da ne jedete dovoljno proteina

Podijeli :

Pexels

Nije tajna da je protein bitan nutrijent za izgradnju mišićne mase, podršku zdravom upravljanju tjelesnom težinom i jačanje imunološkog sustava. Međutim, protein nije ključan samo za bodybuildere i sportaše, trebao bi biti fokus u svakoj nutritivnoj, uravnoteženoj prehrani. Ako želite dodati više proteina u svoju prehranu, možda se pitate: Koliko proteina je dovoljno i koji su znakovi da ne jedete dovoljno proteina?

Novinari portala Eat This, Not That su identificirali deset znakova koji ukazuju na nedostatak proteina u vašem organizmu:

1. Teško dobivate mišićnu masu

Ako primijetite da nailazite na prepreke u dobivanju mišića, to može signalizirati nedostatak proteina; rast mišića zahtijeva više od samog vježbanja snage.

Istraživanja sugeriraju da je optimalno konzumirati između 1,6 do 2 grama proteina po kilogramu tjelesne mase za one koji žele izgrađivati mišiće.

2. Često ste bolesni

Ako se često suočavate s curenjem nosa ili osjećate da vam nije dobro, to bi moglo značiti da vaš imunološki sustav ne radi kako bi trebao zbog nedovoljnog unosa proteina.

3. Uvijek ste umorni

Kada ne unosite dovoljno proteina, vaše tijelo mora tražiti aminokiseline negdje drugdje. Dakle, počinje razgrađivati vašu mišićnu masu kako bi zadovoljilo svoje potrebe za proteinima.

Kada se izgubi dovoljno mišića, to uzrokuje slabost i osjećate se stalno iscrpljeno.

4. Imate česte promjene raspoloženja

Promjene raspoloženja mogu biti suptilan pokazatelj nedostatka proteina koji utječe na proizvodnju neurotransmitera.

Neurotransmiteri su kemikalije koje omogućuju komunikaciju između stanica u mozgu kako bi održale uravnoteženo raspoloženje.

5. Kosa i nokti su vam slabi i lomljivi

Kada ne unosite dovoljno proteina, vaše tijelo ne može proizvesti dovoljno keratina, koji je ključan za pravilan rast i snagu kose i noktiju.

Što se događa vašem tijelu ako ne jedete dovoljno proteina? Ove namirnice bogate proteinima biste trebali izbjegavati

6. Stalno ste gladni

Protein je makronukrijent koji vas najduže održava sitima. Stručnjaci preporučaju da konzumirate proteine, masti i ugljikohidrate zajedno za potpun obrok ili međuobrok.

7. Anemični ste