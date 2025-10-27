Balkanac opisao što mu se dogodilo u Njemačkoj i dirnuo sve: "Bio sam jučer u Lidlu..."

"Ja se vraćam doma. Deset godina je bilo dosta. Nisam došao tu umrijeti. Stekli smo koliko je trebalo i nazad na svoje i svojima. Ne mogu reći da je bilo loše, ali nije to to. Traktor je već kupljen i još koji dan i ponovo oranje nakon puno puno vremena. To mi je najviše falilo. Moj grunt", pisali su korisnici.