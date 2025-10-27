Balkanac opisao što mu se dogodilo u Njemačkoj i dirnuo sve: "Bio sam jučer u Lidlu..."

Ponekad je dovoljno čuti samo dvije riječi da te vrate kući – makar bio tisućama kilometara daleko. Upravo to se dogodilo jednom Balkancu u Njemačkoj, koji je u običnom danu u Lidlu doživio trenutak zbog kojeg su tisuće ljudi u dijaspori prepoznale sebe. Njegova objava na Facebooku, jednostavna i iskrena, pokrenula je lavinu emocija i komentara naših ljudi diljem svijeta.
"Bio sam jučer u Lidlu, običan dan. Na kasi, žena ispred mene govori na našem jeziku. Čujem kako kaže djetetu ‘hajde, ljubavi, požuri’. Samo te dvije riječi, i ja osjetim knedlu u grlu. Ne znam ni zašto.
Cijeli dan mi poslije kroz glavu ide miris roštilja s mora, smijeh ispred zgrade, rodbina za stolom, pjesme uz gitaru. U Njemačkoj sve funkcionira, sve točno, sve precizno – ali fali toplina.
Znaš ono kad ti dođe da bi dao sve da samo sjediš na klupi u svom gradu i da čuješ poznate glasove oko sebe?
Eto, to me udarilo jučer. Ne kukam, nisam nezahvalan, ali ponekad te ta nostalgija strefi jače nego što bi ikad priznao. Kako se vi nosite s tim, rajo? Kad vas tako ‘zakači’, što radite da vam srce malo popusti?", napisao je jedan Balkanac na Facebooku, a nanizali su se brojni komentari. Ovo su samo neki od njih:
"Čista ljudskost"
"Ono što si osjetio u Lidlu je nešto što poznaju tisuće naših ljudi u dijaspori. Ta knedla u grlu, taj nalet tuge – to nije kuknjava, to je čista ljudskost."
"Nostalgija nije samo čežnja za mjestom – ona je čežnja za prošlim vremenima, mirisima, toplinom koju nosi samo naš mentalitet. Nećeš nigdje naći tu spontanost, tu druželjubivost, taj kaos koji nekako funkcionira usprkos svemu."
"Ja se vraćam doma"
"Ja prošle godine čujem riječi u Lidlu "neću to uzeti". Ja mu kažem "nemoj da si takav, uzmi joj." Ispade da Hrvat vodio kćerku od prijatelja Srbina-Bosanca u trgovinu. Odmah me pozvali sutra na svinjsko pečenje. Bili su Hrvati, Bosanci, Srbi, Slovenci, Makedonci i ja Mađar. E tako ti je to, kad se ljudi poštuju."
"Ja se vraćam doma. Deset godina je bilo dosta. Nisam došao tu umrijeti. Stekli smo koliko je trebalo i nazad na svoje i svojima. Ne mogu reći da je bilo loše, ali nije to to. Traktor je već kupljen i još koji dan i ponovo oranje nakon puno puno vremena. To mi je najviše falilo. Moj grunt", pisali su korisnici.
