Šveđani masovno ugrađuju mikročipove u ruke: Kako rade, zašto su popularni i koje su posljedice

Kritičari, međutim, upozoravaju da se iza tehnološke udobnosti kriju ozbiljna pitanja privatnosti i etike. Iako čip sam po sebi nema GPS, svaki prolazak kroz čitač ostavlja digitalni trag koji se može povezati s identitetom osobe, čime se stvara precizna karta kretanja. Što više funkcija čip preuzima – od identifikacije do plaćanja – to su veći rizici zloupotrebe i posljedice eventualnog curenja podataka. Neki stručnjaci strahuju i od pritiska na zaposlenike koji bi, iako formalno dobrovoljno, mogli osjećati da moraju pristati na ugradnju kako ne bi bili „drugačiji“.