"Kažu da u zgradi nije dozvoljeno da se veš vidi izvana. Ma, ljudi, pa gdje da ga sušim? U frižideru? Sad svaki put kad perem, molim se da ne bude vjetra, da ne odnese čarapu do njene terase. Je l' iko od vas imao ovako nešto? Ili sam ja jedina u Njemačkoj 'kriminalac za gaće'?"