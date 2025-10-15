Neobičnu kaznu, iz rubrike "vjerovali ili ne", dobila je jedna žena u Njemačkoj, očito podrijetlom iz regije s obzirom na to da je sve objavila u Facebook grupi "Balkanci u Njemačkoj".
A kažnjena je jer je – sušila rublje na balkonu!
"Ljudi moji, ja više ne znam smijem li išta radit’ u ovoj zemlji! Sušila veš na balkonu, sunčan dan, sve miriše, kad komšinica iznad mene viče da joj 'ružno izgleda kad gleda dolje'. Ja se nasmijala, mislim šali se žena… Kad nakon tri dana stiže pismo 'Nepridržavanje kućnog reda', 50 eura kazna i opomena", navela je na društvenoj mreži te dodala:
"Kažu da u zgradi nije dozvoljeno da se veš vidi izvana. Ma, ljudi, pa gdje da ga sušim? U frižideru? Sad svaki put kad perem, molim se da ne bude vjetra, da ne odnese čarapu do njene terase. Je l' iko od vas imao ovako nešto? Ili sam ja jedina u Njemačkoj 'kriminalac za gaće'?"
Objava je izazvala more komentara, a najviše reakcija izazvao je jedan komentar:
"Ja sam planirao malo kad zahladi svinjokolju na balkonu napraviti, a sad me ti prepade sa ovim svojim."
Bilo je i ovakvih komentara:
"Sve vam piše u kućnom redu u zgradi! Treba samo pročitati."
"Ako piše u ugovoru ili kućnom redu da ne smije, onda ne smije. Vjerojatno imate u podrumu prostorije za sušenje i tu je dozvoljeno."
"Ni u Bosni se veš više ne suši po balkonima ...sušilica."
