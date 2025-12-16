Brza matematička zagonetka na koju 99 posto ljudi daje pogrešan odgovor: 7 muškaraca ima 7 žena…

Matematika je uvijek dobar poticaj za mozak – obično se igramo s jednadžbama i operacijama, ne zanemarujući ni geometriju, pa čak ni šibice! No ovaj put pred vama je brza matematička zagonetka koja, uz osnovne računske operacije, zahtijeva i malo logike. Upravo zato ova se zagonetka širi internetom, uz tvrdnju da je 99 % ljudi ne uspije riješiti – što je čini još zanimljivijom za isprobati. U nastavku možete pročitati kako glasi zadatak: