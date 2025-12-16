Oglas

Testirajte svoju logiku

Brza matematička zagonetka na koju 99 posto ljudi daje pogrešan odgovor: 7 muškaraca ima 7 žena…

author
N1 Hrvatska
|
16. pro. 2025. 22:50
žena, djevojka, osoba, zbunjenost, neodlučnost, razmišljanje,
Pexels/Ilustracija

Ova brza matematička zagonetka zbunjuje mnoge, ali rješenje je nadohvat ruke. Testirajte svoju logiku odmah i zabavite se!

Oglas

Matematika je uvijek dobar poticaj za mozak – obično se igramo s jednadžbama i operacijama, ne zanemarujući ni geometriju, pa čak ni šibice! No ovaj put pred vama je brza matematička zagonetka koja, uz osnovne računske operacije, zahtijeva i malo logike. Upravo zato ova se zagonetka širi internetom, uz tvrdnju da je 99 % ljudi ne uspije riješiti – što je čini još zanimljivijom za isprobati. U nastavku možete pročitati kako glasi zadatak:

Sedam muškaraca ima sedam žena. Svaki muškarac i svaka žena imaju 7 djece.
Koliko je ukupno ljudi?

Ova brza matematička zagonetka na prvi pogled djeluje kao jednostavna igra riječi, no zapravo skriva ozbiljan test vaše logike i sposobnosti vizualizacije. Ovo nije samo pitanje zbrajanja, već test strpljenja i preciznosti koji su mnogi pogrešno riješili, piše krstarica.com.

Vaš je zadatak izračunati ukupan zbroj svih navedenih osoba. Dakle, ova brza matematička zagonetka od vas traži da zbrojite muževe, žene i djecu. Djeluje jednostavno? Pokušajte doći do rješenja prije nego što pogledate odgovor u nastavku teksta.

Zašto naš mozak voli ovakve izazove?

Rješavanje ovakvih problema nije samo zabava. To je oblik neurobika – vježbi za mozak koje jačaju sinapse i poboljšavaju kognitivne funkcije.

Detaljan put do točnog rješenja

Izvorni tekst zadatka nije sasvim jasan jer, u teoriji, može upućivati i na poligamnu kulturu, u kojoj svaki od sedam muškaraca ima sedam žena. To bi značilo sedam muškaraca i 49 žena, odnosno ukupno 56 odraslih osoba. Međutim, formulacija također dopušta tumačenje da je sedam muškaraca u parovima sa sedam žena, što znači da postoji sedam bračnih parova – što je zasad najmanje 14 ljudi.

Svaki muškarac i svaka žena imaju po sedam djece. To bi se, primjerice, moglo ostvariti i tako da imaju djecu iz prethodnih veza, pa bi svaka obitelj imala 14 djece, ili pak da zajednica jednog muža i sedam žena odgaja do 56 djece. No zadržimo se na najjednostavnijoj i najrealnijoj verziji: sedam muškaraca i sedam žena čine sedam parova, a svaki par ima sedmero djece. Na taj način i muž i žena imaju po sedam potomaka.

Dakle, jedna se obitelj sastoji od dvije odrasle osobe i sedmero djece, što je ukupno devet ljudi. Budući da postoji sedam takvih obitelji, rješenje je sedam puta devet, odnosno 63.

Drugačijim izračunom dolazimo do istog rezultata: postoji sedam muškaraca i sedam žena, što je ukupno 14 odraslih. Uz to, svaka obitelj ima sedmero djece, a budući da ima sedam obitelji, sedam puta sedam daje 49 djece. Kada zbrojimo 14 odraslih i 49 djece, ponovno dolazimo do ukupnog broja od 63.

Dakle, točan odgovor je:

63

PROČITAJTE VIŠE

Teme
matematička zagonetka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ