Testirajte svoju logiku
Brza matematička zagonetka na koju 99 posto ljudi daje pogrešan odgovor: 7 muškaraca ima 7 žena…
Ova brza matematička zagonetka zbunjuje mnoge, ali rješenje je nadohvat ruke. Testirajte svoju logiku odmah i zabavite se!
Oglas
Matematika je uvijek dobar poticaj za mozak – obično se igramo s jednadžbama i operacijama, ne zanemarujući ni geometriju, pa čak ni šibice! No ovaj put pred vama je brza matematička zagonetka koja, uz osnovne računske operacije, zahtijeva i malo logike. Upravo zato ova se zagonetka širi internetom, uz tvrdnju da je 99 % ljudi ne uspije riješiti – što je čini još zanimljivijom za isprobati. U nastavku možete pročitati kako glasi zadatak:
Sedam muškaraca ima sedam žena. Svaki muškarac i svaka žena imaju 7 djece.
Koliko je ukupno ljudi?
Ova brza matematička zagonetka na prvi pogled djeluje kao jednostavna igra riječi, no zapravo skriva ozbiljan test vaše logike i sposobnosti vizualizacije. Ovo nije samo pitanje zbrajanja, već test strpljenja i preciznosti koji su mnogi pogrešno riješili, piše krstarica.com.
Vaš je zadatak izračunati ukupan zbroj svih navedenih osoba. Dakle, ova brza matematička zagonetka od vas traži da zbrojite muževe, žene i djecu. Djeluje jednostavno? Pokušajte doći do rješenja prije nego što pogledate odgovor u nastavku teksta.
What's the answer..??— Mishi_vibes 🇺🇲 (@Mishi_2210) December 10, 2025
99.9% will fail pic.twitter.com/LknqtXAlXY
Zašto naš mozak voli ovakve izazove?
Rješavanje ovakvih problema nije samo zabava. To je oblik neurobika – vježbi za mozak koje jačaju sinapse i poboljšavaju kognitivne funkcije.
Detaljan put do točnog rješenja
Izvorni tekst zadatka nije sasvim jasan jer, u teoriji, može upućivati i na poligamnu kulturu, u kojoj svaki od sedam muškaraca ima sedam žena. To bi značilo sedam muškaraca i 49 žena, odnosno ukupno 56 odraslih osoba. Međutim, formulacija također dopušta tumačenje da je sedam muškaraca u parovima sa sedam žena, što znači da postoji sedam bračnih parova – što je zasad najmanje 14 ljudi.
Svaki muškarac i svaka žena imaju po sedam djece. To bi se, primjerice, moglo ostvariti i tako da imaju djecu iz prethodnih veza, pa bi svaka obitelj imala 14 djece, ili pak da zajednica jednog muža i sedam žena odgaja do 56 djece. No zadržimo se na najjednostavnijoj i najrealnijoj verziji: sedam muškaraca i sedam žena čine sedam parova, a svaki par ima sedmero djece. Na taj način i muž i žena imaju po sedam potomaka.
Dakle, jedna se obitelj sastoji od dvije odrasle osobe i sedmero djece, što je ukupno devet ljudi. Budući da postoji sedam takvih obitelji, rješenje je sedam puta devet, odnosno 63.
Drugačijim izračunom dolazimo do istog rezultata: postoji sedam muškaraca i sedam žena, što je ukupno 14 odraslih. Uz to, svaka obitelj ima sedmero djece, a budući da ima sedam obitelji, sedam puta sedam daje 49 djece. Kada zbrojimo 14 odraslih i 49 djece, ponovno dolazimo do ukupnog broja od 63.
Dakle, točan odgovor je:
63
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas