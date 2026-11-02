MIT ILI ISTINA?
Citronela: Biljka koju je lako uzgojiti, a neki tvrde da je dobra u borbi protiv komaraca
Citronela je biljka najpoznatija po svojem svojstvu tjeranja komaraca. Često je sastojak brojnih svijeća i proizvoda protiv ovih nametnika. Ima specifičan limunasti miris, a biljka će biti odličan ukras u vrtu.
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Biljka koja tjera komarce je citronela. Osim što je poznata po ovom obilježju, citronela ima zanimljive listove, a upravo su ulja u njima zaslužni za tjeranje komaraca. Ipak, ova biljka je otrovna za pse i mačke i može izazvati reakciju na koži.
Kako izgleda citronela?
Citronela je biljka iz roda Cymbopogon. Prava citronela će imati latinsko ime Cymbopogon nardus ili Cymbopogon winterianus. Izgled citronele je vrlo zanimljiv. Ima duguljaste listove, a često se miješa s limunskom travom. Ipak, glavna razlika je u njihovom mirisu.
Limunska trava ima slatki miris limuna, dok citronela mriši puno snažnije i više nalikuje mirisu dezinfekcijskog sredstva.
Kako se sadi citronela?
Citronela se može posaditi u zemlju ili u teglu, a može biti vani ili u kući. Ipak, potrebno je paziti da se van stavlja ili sadi tek nakon što prođe mraz.
Nije ju potrebno dodatno gnojiti, ali voli djelomično kiselo tlo kojem pH treba biti od 5.8 do 6.3. Ipak, puno važnije od vrste tla je da se dobro drenira. Isto tako, treba paziti da nema ustajale vode u zemlji.
Briga oko citronele
Citronela ne treba previše njege. Potrebno joj je šest sati sunca na dan, a isto tako vole i popodnevnu sijenu. Zalijeva se kada zemlja postane suha kada se u nju stavi prst. Zalijeva se otprilike jednom tjednom, a za vrijeme vrućih ljetnih dana to može biti i češće.
Isto tako, ako se listovi suše i postaju smeđi, potrebno ju je češće zalijevati. Otporne su i podnose razne temperature, ali kod smrzavanja ili previsokih temperatura nastaju oštećenja. Najviše joj odgovara vlažnost od 40 posto ili više.
Citronelom protiv komaraca
Iako se citronela koristi u raznim sredstvima protiv komaraca, sama biljka neće djelovati na njih.
Dakle, nije ju dovoljno samo posaditi da bi tjerala komarce. Točnije, da bi se osjetio miris i da bi se otpustila ulja koja tjeraju komarce, potrebno ju je protrljati ili zgnječiti lišće biljke.
Osim protiv komaraca, ova ulja će djelovati i protiv muha.
Ipak, treba paziti s ovom biljkom jer kod pojedinih osoba može izazvati iritacije kože. Može se javiti crvenilo, naticanje, osip ili slična alergijska reakcija. Uz to, otrovna je za pse i mačke.
Zaključak
Citronela se lako uzgaja, iako treba paziti na nekoliko detalja. Važno je kupiti pravu citronelu i ne zamijeniti je s nekom sličnom biljkom, poput limunske trave.
Citronela sama po sebi neće otjerati komarce, ali eterično ulje iz listova hoće. Ipak, kod nekih ljudi ovo ulje može izazvati alergijsku reakciju na koži.
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